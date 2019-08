Chi è Paola Michelini, sorella di Giulia Michelini, nota per il personaggio di Rosy Abate: tutto sulla donna, che è anche lei attrice e autrice teatrale.

Giulia Michelini non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo infatti di un’attrice di grande successo al cinema e in tv, dove si è consacrata con il ruolo di Rosy Abate in Squadra Antimafia e nella serie spin-off intitolata proprio al nome del suo indimenticabile personaggio. Ma non tutti sanno, forse, che Giulia, oltre ad essere mamma, ha una sorella, anche lei attrice. Si chiama Paola Michelini, per l’appunto. Le due sono molto legate e hanno anche lavorato insieme più volte, oltre ad avere tante passioni in comune: proviamo a conoscere meglio la bella Paola.

Chi è Paola Michelini, sorella dell’attrice Giulia: anche lei era nel cast di ‘Rosy Abate’

Paola Michelini, come Giulia, è romana, e proprio come sua sorella è un’attrice e autrice, ma lavora soprattutto a teatro. Una particolarità di Paola che forse non tutti sanno è che anche lei faceva parte del cast della serie ‘Rosy Abate’, spin-off di ‘Squadra Antimafia’. Nello sceneggiato interpretava il ruolo di Regina Mainetti, che tra l’altro è un’antagonista di Rosy, interpretata dalla sorella Giulia Michelini. Le due si somigliano molto, basta guardarle in foto insieme per capire che sono sorelle. A quanto pare Giulia e Paola sono molto legate, e lo dimostra il fatto che spesso hanno lavorato insieme e che Paola ha scritto anche dei veri e propri spettacoli da interpretare poi con sua sorella.

Le due hanno lavorato insieme anche al teatro e al cinema, in particolare nel film di Checco Zalone ‘Cado dalle nubi’, in cui Giulia era la protagonista femminile e Paola aveva un piccolo ruolo. Una famiglia di artiste, dunque, la loro, ma anche di grandi viaggiatrici. Le due sorelle infatti sono molto legate anche nella vita, oltre che nel lavoro, e condividono la passione per i viaggi. Sbirciando sui loro profili Instagram si vede infatti che qualche anno fa hanno fatto insieme un indimenticabile viaggio in Thailandia.

