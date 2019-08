Chiara Ferragni e la mamma Marina Di Guardo: foto da giovani a confronto

Chiara Ferragni e sua mamma Marina Di Guardo: su Instagram le foto da giovani a confronto, somiglianza incredibile

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto di sua madre, Marina Di Guardo, quando aveva la sua età attuale. Marina aveva in braccio proprio Chiara e sua sorella Francesca. La bella influencer ha messo a confronto la foto con una attuale delle sue, con in braccio Leone. Beh, dobbiamo ammettere che si tratta di una somiglianza incredibile. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio questa immagine.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo: le foto a confronto alla stessa età

Conosciamo tutti Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni. Non tutti, però, l’hanno mai vista quando era giovane come adesso lo è Chiara. Se ci soffermiamo un attimo, notiamo una somiglia incredibile tra lei e sua mamma. Ma anche tra Chiara (da bambina) e suo figlio Leone.

Chiara Ferragni e sua madre sono praticamente identiche. E, teniamo a sottolineare, che Fedez è davvero fortunato perché ha una suocera stupenda. Certo, con il passare degli anni è cambiata, ma anche adesso è veramente una bella donna. Insomma, Chiara ha voluto regalare ai suoi follower questa foto pescata forse in un vecchio album dei ricordi, messa a confronto con una sua foto attuale. Ci ha mostrato, in questo modo, l’enorme somiglianza che c’è tra lei e sua madre, Marina Di Guardo. Adesso, la mamma di Chiara Ferragni ha 55 anni, è una scrittrice e vive separata da suo marito, Marco Ferragni. E’ stato un divorzio difficile da affrontare mai poi… insomma, poi è andata come doveva andare. Adesso fa la scrittrice ed ha anche pubblicato tantissimi thriller. Una donna dal carattere molto forte e dalle spalle larghe, un vero esempio per Chiara e per le altre due figlie, Francesca e Valentina.