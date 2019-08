Chiara Ferragni alza il vestito e mostra le gambe: il dettaglio non passa inosservato tra i follower, ma scopriamo insieme di cosa si tratta

Chiara Ferragni è sempre più sulla cresta dell’onda: ultimamente, il suo profilo Instagram è stato molto seguito dai follower che non hanno voluto perdersi niente, ma proprio niente, delle sue vacanze in compagnia di Fedez e del piccolo Leone. Difficile scegliere dove andare in vacanza, infatti, i Ferragnez ci hanno rinunciato e sono andati un po’ qui e un po’ lì. Prima da soli, poi in compagnia, per non farsi mancare nulla. Adesso, però, è tempo di tornare a lavorare. Chiara Ferragni ha pubblicato un post in cui dice di essere agli sgoccioli della sua vacanza ad Ibiza e che la sua agenda è già piena d’impegni e viaggi di lavoro: tra New York, Venezia, Portofino… insomma, passerà davvero pochissimo tempo a casa sua. Comunque sia, nonostante i giorni di vacanze, il suo profilo Instagram è sempre stato aggiornato e pieno di foto anche molto ‘audaci’, come quella che vediamo nelle ultime storie.

Chiara Ferragni si siede ed alza il vestito: lo scatto su Instagram

Tra gli addominali di Fedez e il fisico da capogiro di Chiara Ferragni, il profilo Instagram dei due è sempre ad altissima temperatura. Nell’ultimo post, Chiara è seduta comodamente e fa per alzare il vestito e mostrare le gambe. Un particolare che di certo non sarà passato inosservato tra i suoi followers.

Mai banale Chiara Ferragni, mai. Il vestito bianco, come vediamo, si alza e lei mostra al suo pubblico di Instagram le gambe. Non solo: ci sono anche i suoi bracciali bene in vista ed un anello che sicuramente sarà di altissimo valore. Un po’ di tatuaggi sulle mani, anche quelli si vedono bene. Certo, però, quello che sicuramente sarà balzato agli occhi dei follower è un fisico in ottima forma, con delle gambe che farebbero invidia a chiunque.