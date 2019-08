Diletta Leotta irresistibile in barca: il costume è esageratamente scollato, le storie Instagram diventano ‘hot e fanno impazzire i fan.

Diletta Leotta è una vera e propria Dea, c’è poco altro da dire. La sua bellezza mozzafiato e la sua innata sensualità ne fanno una delle donne più desiderate e sognate dal pubblico maschile. Le foto ‘hot’ che quotidianamente pubblica su Instagram vengono guardate da migliaia di persone, per non parlare dei video ‘bollenti’ che pubblica nelle storie e che sono davvero da urlo. In vacanza nella sua Sicilia prima di tornare al lavoro a Milano, Diletta si sta godendo gli ultimi giorni di agosto tra uscite in barca e giornate in piscina. Le ultime storie Instagram la vedono mentre si scatena in barca: la conduttrice è davvero irresistibile, e il suo costume è ‘troppo’ scollato.

Diletta Leotta è in vacanza in Sicilia, sua terra di origine, e sta godendo di tutte le belelzze naturali della sua Regione, nonché del buon cibo e dell’affetto di amici e familiari. Con lei anche il pugile Daniele Scardina, che ormai possiamo definire il suo fidanzato, visto che i due si fanno vedere insieme già da un po’. Le ultime storie che la conduttrice ha pubblicato su Instagram sono davvero imperdibili per chi la ama, perché Diletta è semplicemente irresistibile.

In barca con tanti amici e con il suo Daniele, Diletta si scatena e balla al ritmo dei tormentoni dell’estate, ma la cosa che più salta agli occhi è la sua incredibile sensualità. La Leotta indossa un bikini nero semplicemente esplosivo, con una scollatura ‘esagerata’, che mette in risalto il suo decolleté da urlo. In alcuni frammenti delle sue storie Instagram è impossibile non far cadere l’occhio sul suo corpo da capogiro, che fa impazzire ogni giorno migliaia di followers e milioni di telespettatori.

