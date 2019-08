Francesca De André ‘hot’ in costume su Instagram: didascalia enigmatica, c’entra Giorgio Tambellini?

Francesca De André irresistibile in costume su Instagram: il suo sfogo è enigmatico e fa pensare, c’entra Giorgio Tambellini?

Francesca De André non si vede molto in questo periodo sui social. La sua storia d’amore con Gennaro Lillio è arrivata al capolinea e ha lasciato di stucco i fan della coppia. Lei dal canto suo ha spiegato le sue ragioni con un lungo post su Instagram, ma i rumors sul suo conto non si placano. Alcuni ‘indizi social’ la vorrebbero infatti coinvolta in un ritorno di fiamma col suo ex Giorgio Tambellini, con cui aveva rotto in maniera burrascosa quando era al Grande Fratello, dopo aver scoperto alcuni suoi tradimenti. I due non si mostrano molto sul web, né insieme né da soli, ma Francesca ora ha pubblicato un post enigmatico: che c’entri proprio Giorgio? Ecco cos’ha scritto.

Potrebbe interessarti anche:

Francesca De André, sfogo enigmatico su Instagram: c’entra Giorgio Tambellini?

Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati, su questo non ci sono dubbi. Completamente avvolta nel mistero è invece la situazione sentimentale attuale dell’ex gieffina, che stando ad alcuni indizi sui social sarebbe in fase di riavvicinamento col suo ex, Giorgio Tambellini. Con lui era finita male, e Francesca ha ricominciato a seguirlo su Instagram ultimamente, spiegando di essere intenzionata a volerci parlare per chiarirsi su quanto accaduto mentre lei era nella casa, visto che dopo il GF non lo aveva mai più incontrato, anche per rispetto di Gennaro. Ora un suo post sull’amore sta facendo viaggiare l’immaginazione dei fan.

Francesca si mostra davvero irresistibile in costume da bagno, ma la cosa che più colpisce è l‘enigmatica didascalia della foto, che parla d’amore. Francesca definisce l’amore non orgoglioso, in grado di perdonare, imperfetto e addirittura alla ricerca dell’errore. ‘L’Amore è crescere’, scrive la De André. Il testo fa pensare che queste parole potrebbero essere riferite a Giorgio e alla sua eventuale decisione di accantonare gli errori passati e provare a ricostruire la storia con lui. Voi che dite?

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI