Karina Cascella ha pubblicato delle storie Instagram per dare il ‘buongiorno’ ai fan: l’opinionista è esplosiva in intimo, le immagini sono ‘hot’.

Karina Cascella è una personaggio sempre molto discusso. Bellissima e sensuale, ama provocare i followers con foto e video ‘hot’, che la ritraggono in vesti succinte. Ma non solo, perché l’opinionista è anche una donna senza peli sulla lingua e spesso si è trovata a dover affrontare dure critiche da parte di chi non apprezza il suo carattere, ma ha sempre risposto con forza e senza freni. Un personaggio forte, insomma, che ogni giorno condivide tanto con i suoi fan, a cominciare dal ‘buongiorno’ su Instagram, che l’ultima volta è stato particolarmente ‘bollente’: ecco perché.

Potrebbe interessarti anche:

Karina Cascella, il ‘buongiorno’ su Instagram è hot: foto esplosiva in intimo

Karina Cascella è una bellissima donna, dal fisico molto curato e soprattutto dalla forma invidiabile. Lo mostra spesso e volentieri, l’opinionista, che non ha paura di far vedere sui social la sua parte più ‘hot’. In quest’ultimo periodo Karina ha subito una perdita che l’ha molto segnata e le ha lasciato un grande vuoto. Ma se c’è una cosa che la bella casertana non perde mai, è il sorriso. Karina cerca sempre di mantenere il buonumore, soprattutto per la sua piccola Ginevra. Per questo non ha perso la sua solita verve e non ha rinunciato a dare il ‘buongiorno’ ai suoi fan.

Un ‘buongiorno’ un po’ particolare, però, diciamo ‘bollente’. Karina infatti è in intimo, e la sua posa è molto ‘hot’. L’opinionista infatti è abbassata con il viso verso la telecamera e fa una linguaccia scherzosa al suo pubblico, ma così mette in primissimo piano il suo decolleté da urlo. Si intravedono soltanto, invece, le mutandine, ma quanto basta per rendere lo scatto particolarmente sensuale. Il suo intento, però, è anche quello di divertire, e lo fa applicando un particolare ‘filtro’ di Instagram, che le applica delle piume di uccello al posto delle ciglia. Un ‘buongiorno’ bollente, dunque, ma condito da tanta allegria.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI