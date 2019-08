La Prova Del Cuoco, incredibile annuncio della conduttrice Elisa Isoardi: ecco la grande novità di quest’anno, ci sarò un ospite fisso nella trasmissione.

Il mese di agosto sta per finire e con esso anche le vacanze dei vip e in particolare degli addetti ai lavori del mondo della tv. Una nuova esaltante stagione televisiva sta per iniziare e tutti i conduttori delle principali trasmissioni sono pronti a regalare novità e colpi di scena al pubblico. Lo farà anche Elisa Isoardi, che si prepara alla nuova edizione de La Prova del Cuoco, la seconda con lei al timone dopo l’addio di Antonella Clerici. La conduttrice ha svelato un’incredibile novità in vista della nuova stagione del ‘cooking show’, che riguarda la presenza di un ospite fisso: ecco di chi si tratta.

La Prova del Cuoco, la grande novità svelata da Elisa Isoardi: ecco chi sarà l’ospite fisso

La Prova del Cuoco ricomincerà a settembre e continuerà a regalare nuove saporitissime ricette alle casalinghe e non solo, tenendo compagnia al pubblico nell’orario di pranzo. Al timone dello show culinario torna Elisa Isoardi, alla sua seconda stagione, e tante sono le novità che la conduttrice ha già annunciato per questa edizione. Una che invece è stata appena svelata, riguarda la presenza di un ospite fisso molto ‘particolare’. Di chi si tratta? Difficile arrivarci da soli, perché non è una persona, ma…un cane! Ebbene sì, ad accompagnare Elisa nelle sue puntate quotidiane ci sarà il suo cane Zenit, che per lei è come un figlio.

In un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, la conduttrice ha annunciato che Zenit avrà un suo spazio nello show, sarà uno ‘chef dog’, la cui presenza servirà a parlare dell’alimentazione di cani e gatti, tema sul quale ci si è molto sensibilizzati negli ultimi anni. Sarà un’occasione per capire cosa possono e non possono mangiare, quanto sale utilizzare nei loro pasti e quali ricette potrebbero piacere loro di più. Un vero e proprio spazio dedicato ai nostri amici a 4 zampe, insomma. Che ne pensate?

