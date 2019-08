Michelle Hunziker è stata paparazzata durante una furiosa lite con il marito Tomaso Trussardi: lui prova ad avvicinarsi, ma lei lo manda via, ecco cos’è successo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie più luminose ed eleganti dello ‘showbiz’. Presentatrice di grande successo lei, amministratore delegato dell’azienda di famiglia lui, sono davvero belli e innamorati. Non mancano tra loro dolci romanticherie e sorprese reciproche, e il loro rapporto riesce a resistere anche alla sovraesposizione mediatica. Anche se a volte la fama gioca brutti scherzi e porta ad essere immortalati anche in alcuni momenti che dovrebbero rimanere ‘intimi‘. Ecco cos’è successo alla coppia, fotografata dal settimanale Diva e Donna durante una furiosa lite.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker, furiosa lite con Tomaso al mare, lui prova ad avvicinarsi, lei lo respinge

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una coppia solida e felice. Sempre sorridenti e inseparabili, sembrano non aver mai problemi. Ma, come tutte le coppie, anche le più unite hanno dei momenti ‘no’. Qualche giorno fa i due coniugi sono stati immortalati mentre erano al mare e stavano litigando in maniera piuttosto accesa. Il settimanale ‘Diva e Donna’ ha pubblicato le immagini del loro scontro, che sembra davvero forte. Le loro espressioni erano corrucciate e i visi tirati. A un tratto Tomaso cerca di avvicinarsi alla moglie, forse per chiarire la situazione con calma, ma lei sembra non essere dello stesso avviso e rimane sulle sue. Ma cosa sarà successo di così grave da far tanto arrabbiare Michelle?

Non conosciamo i reali motivi della lite, sappiamo solo che Michelle era davvero molto contrariata. Nulla di grave, però, questo è sicuro, perché ora la coppia è serena e tranquilla in vacanza in montagna. Una vacanza durante la quale Michelle ha anche vissuto un’incredibile avventura, e che sta trascorrendo senza intoppi per la famiglia Trussardi, che ha ritrovato la serenità e il sorriso.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI