Nadia Toffa, ricordate la sua cagnolina Totò? Ricordate tutte le foto in cui erano insieme? Dove sarà adesso? C’è qualcuno che se ne prende cura?

Nadia Toffa è morta: la notizia di qualche giorno fa ci ha lasciati tutti completamente di stucco. Era malata, sì, ma la morte è un qualcosa che non si mette mai in preventivo. E’ strano, eppure l’unica certezza che si ha nella vita (ovvero, la morte) ci lascia sempre senza parole. Sarà l’effetto del dispiacere. Sì, perché Nadia ha lasciato un grande vuoto anche tra quelli che la conoscevano soltanto per averla vista in tv. Non si può, anzi, è troppo difficile ammettere che una guerriera come lei abbia perso la sua battaglia. E’ andata via ormai da giorni, ancora se ne parla eppure nessuno si è chiesto dove sia, adesso, la sua inseparabile amica. Sì, la sua tenerissima Totò.

Nadia Toffa è morta, dov’è Totò?

Non sappiamo nulla di quella tenera cagnolina che era spesso in foto con Nadia su Instagram. Era con lei anche nell’ultima foto pubblicata. Erano inseparabili. E adesso? Dove sarà la tanto amata Totò? Non sappiamo se qualcuno l’abbia presa in affidamento. Magari, la mamma di Nadia. Non vogliamo immaginare che sia finita in canile, anche se sarebbe comunque una soluzione accettabile in quanto ci sarebbe qualcuno che – ad ogni modo – le darebbe da mangiare, da bere e un posto in cui dormire. Insomma, la speranza è che qualcuno se ne stia prendendo cura. Sarebbe bello sapere chi lo stia facendo. Se la mamma di Nadia, il papà, la sorella, oppure qualche amico.

E’ molto triste pensare che Totò non abbia più la sua Nadia. I cani, gli animali domestici più in generale, si affezionano molto ai propri ‘padroni’. Tanto da soffrirne particolarmente quando questi non ci sono più. Totò viveva solo con Nadia e adesso immaginarla senza di lei un po’ ci rattrista. Speriamo e allo stesso tempo siamo sicuri che stia ricevendo ancora tutto l’affetto che le dava Nadia, anche se, purtroppo, non sarà mai la stessa cosa.

