Nadia Toffa, è morta sua nonna: la donna non ha retto al troppo dolore per la perdita dell’amata nipote.

La morte di Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di amici e colleghi, così come nel pubblico da casa, che ha sempre seguito da lontano la sua battaglia con la terribile malattia. Ma a soffrire più di tutto per la sua perdita, è scontato anche dirlo, è stata la sua famiglia. Indimenticabili le parole di sua madre ai funerali, svoltisi nella Cattedrale di Brescia e celebrati da Don Maurizio Patriciello, per volontà della stessa Nadia. Purtroppo, a pochi giorni dalla morte di Nadia, un’altra terribile notizia ha scosso la famiglia Toffa: si è spenta a 97 anni sua nonna. La donna non ha retto al troppo dolore per la scomparsa della sua adorata nipote.

Potrebbe interessarti anche:

Nadia Toffa, è morta sua nonna Maria: non ha retto al dolore per la scomparsa della nipote

La nonna di Nadia Toffa, Maria Cocchi, è morta nel suo paese in provincia di Brescia, Cerveno. La donna era vedova da anni e oltre a essere conosciuta in tutto il paese per la sua gentilezza e devozione alla famiglia, parliamo di un borgo piccolissimo di sole 700 anime, era famosa appunto per essere la nonna della Toffa. Ma non solo. Nata il 25 gennaio del 1922, era anche la persona più anziana e longeva del suo paese.

Sarebbe stato un malore a causare il tragico evento, un malore dovuto al troppo dolore per la morte della sua cara nipote. Il suo cuore, già col peso degli anni, non ha retto alla tragedia che ha colpito la sua famiglia. I funerali si sono svolti nel suo paese, il giorno 20 agosto alle 10,30 e sono stati celebrati in forma privata. Contattati dai giornalisti di FanPage.it, i rappresentanti della Parrocchia di San martino Vescovo di Cerveno, hanno confermato la terribile notizia.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI