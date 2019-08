Nikolai Danielsen: età, carriera e Instagram tra foto di nudo e copertine

Nikolai Danielsen: chi è il modello norvegese beccato insieme ad Emma Marrone in vacanza. Età, lavoro, vita privata: tutto quello che c’è da sapere

Nikolai Danielsen è stato beccato in compagnia di Emma Marrone dai fotografi di Chi. Sul suo profilo Instagram, tra l’altro, c’è anche una foto con la cantante mentre sono entrambi in barca. Distesi al sole, distanti, senza troppi particolari che possano far pensare a qualcosa. Nella foto riportata dal settimanale, invece, sono entrambi vicini. Uno accanto all’altra, sorridono e si tengono le mani. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più dettagliato sul modello norvegese beccato insieme ad Emma Marrone negli ultimi giorni.

Nikolai Danielsen: chi è, età, lavoro e vita privata

Nikolai Danielsen è un modello norvegese di 28 anni. La carriera da modello è iniziata da poco. Già, perché stando a quanto si scrive di lui sul web, prima faceva il pugile. Per cui, prima faceva parte del mondo del pugilato e le cose andavano anche abbastanza bene. Ultimamente ha parlato in un’intervista sottolineando che non gli avevano mai rotto il naso nonostante i 70 combattimenti.

Perché ha lasciato il mondo del pugilato? Secondo le informazioni raccolte su di lui, sarebbe stata la morte improvvisa del suo allenatore a convincerlo a cambiare strada. Un dramma che, a quanto pare, gli ha segnato la vita. Ma non solo. Come in ogni cosa, si può cogliere anche il lato positivo della vicenda: forse, doveva andare proprio così e lui ha saputo rialzarsi facendosi strada nel mondo della moda. Adesso, infatti, è un modello abbastanza famoso e molto apprezzato dal pubblico. Sul suo profilo Instagram troviamo anche molte foto che sono finite in copertina su riviste importanti come Elle. Non solo, ci sono anche diverse foto di nudo che di sicuro avranno fatto girare la testa ai follower.

