Cantanti Festival di Sanremo 2020: chi saranno i big in gara?

Big in gara a Sanremo 2020: i nomi dei possibili partecipanti alla settantesima edizione del Festival.

Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2020 e l’inizio della kermesse canora, giunta ormai alla sua 70esima edizione sembra molto lontano. Eppure in casa Rai il fermento è alle stelle e la gigantesca macchina di Sanremo si è messa in moto da diverso tempo per realizzare una nuova edizione degna di nota. Una delle domande che preme di più al pubblico riguarda i Big in gara a Sanremo 2020 ora che le date sono state rese note.. Chi saranno i cantanti che prenderanno parte alla settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana?

Big in gara al Festival di Sanremo 2020: chi ci sarà?

In merito ai nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2020 non ci sono indizi o rumors. Questa edizione sarà condotta da Amadeus che, molto probabilmente, verrà affiancato da Fiorello e da un personaggio femminile di cui però ancora non sappiamo nulla. Allo stesso modo Amadeus sarà anche direttore artistico e quindi, nonostante le polemiche con Morgan che non lo considera propriamente un esperto di musica, starà a lui scegliere le canzoni e i cantanti che prenderanno parte a questa nuova kermesse. Fra i nomi che circolano in queste ore sbuca quello di Al Bano Carrisi che pare essersi auto-candidato. Poiché poi Amadeus ha dichiarato che questo sarà il Festival di tutti, non è escluso che seguendo l’onda di Baglioni ci sia spazio anche per artisti provenienti dal mondo rap, indie o trap che per la prima volta arrivano sul palco del Teatro Ariston. Potremmo quindi forse vedere una Myss Keta? Oppure Elodie? In molti poi parlano di un secondo tentativo di Pierdavide Carone a Sanremo che, dopo essere stato scartato l’anno scorso, potrebbe riprovare quest’anno e rilanciarsi. Tanti se e tanti ma in questo momento. Sicuramente sapremo di più col passare dei giorni fino a dicembre quando, molto probabilmente, verranno resi noti tutti i 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020.

