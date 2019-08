Piero Angela aveva un terribile rapporto con la scuola: ecco l’inaspettata dichiarazione del divulgatore scientifico sul suo passato.

È uno degli informatori scientifici più famosi del panorama televisivo italiano e non solo. Per molti è il “professore per eccellenza” poichè racconta e spiega con passione ed entusiasmo viaggi nel tempo che catturano l’attenzione di tutti. È uno scrittore, giornalista, divulgatore e conduttore televisivo: è lui l’inventore dei programmi “Quark”, “Superquark” e “Gli speciali di Superquark”. Ha conquistato la stima e l’amore del suo pubblico grazie alla sua capacità e semplicità di trasmettere la conoscenza. C’è un dettaglio sul suo passato che non tutti conoscono: ecco di cosa si tratta.

Piero Angela e la noia della scuola: l’inaspettato passato del divulgatore scientifico

Piero Angela è indubbiamente uno degli uomini di cultura più conosciuti in Italia: la sua semplicità nel raccontare e spiegare la conoscenza gli hanno permesso di diventare tale. Eppure il divulgatore scientifico non ha mai conseguito una laurea: si iscrisse al Politecnico di Torino con l’aspirazione di diventare ingegnere ma prima di concludere la carriera universitaria abbandonò gli studi.

Wikipedia inoltre riporta alcune parole del noto conduttore televisivo, inventore di Quark e Superquark, mentre racconta il suo terribile rapporto con la scuola. “Personalmente mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente. Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l’antico motto latino “laudendo docere” ovvero “insegnare divertendo”: è questo il pensiero di Piero Angela ed è forse proprio dalle sue esperienze passate che ha maturato la sua capacità e la voglia di rendere piacevole e semplice il suo modo di “divulgare la conoscenza“.