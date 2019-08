Stefano De Martino cambia look improvvisamente: la reazione di Belen non si fa attendere, ‘Sono sposata con un bambino di 15 anni’.

Stefano De MArtino e Belen Rodriguez sono inseparabili da quando sono tornati insieme. Una coppia da ammirare, che è riuscita a mettere da parte i vecchi dissapori e a ricominciare con più amore di prima. I due stanno anche pensando di allargare la famiglia, per regalare al piccolo Santiago un fratellino o una sorellina. Nel frattempo, però, si godono la loro lunga estate, divertendosi in famiglia e dedicandosi al loro rapporto di coppia. Le ultime storie Instagram di Belen hanno mostrato al pubblico un siparietto tra lei e il marito: Stefano ha cambiato look e la reazione di ‘Belu’ non si è fatta attendere.

Stefano De Martino, cambio di look improvviso, Belen: ‘Hai 15 anni’

Stefano De Martino è un bel fusto, nulla da dire. Il suo fisico statuario, dovuto ad anni di danza e allenamento, fa impazzire le donne e soprattutto piace a sua moglie, Belen Rodriguez. I due hanno un rapporto molto passionale, ma ora Belen ha ‘messo in dubbio’ la virilità di Stefano per via del suo cambio di look. Non fraintendeteci, nulla di serio. Stefano ha semplicemente deciso di tagliare la barba, rendendo il suo viso più pulito e quasi del tutto liscio, prendendo le sembianze di un ragazzino. Di sicuro Belen lo apprezza anche così, ma su Instagram i due hanno dato vita a un simpatico siparietto: ecco cosa si sono detti.

Le immagini mostrano uno Stefano ‘sbarbato’ che effettivamente sembra un ragazzino. ‘Sono sposata con un bambino di 15 anni’, scherza Belen, mentre accarezza il viso del marito. ‘Io ne ho 12 e lui ne ha 15’, continua l’argentina, concludendo il siparietto con un simpatico ‘Magari!’. Un momento per ridere insieme, che è poi diventato uno scambio di coccole, baci e carezze tra i due, che sono sempre più affiatati e innamorati.

