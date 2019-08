Temptation Island Vip 2019: coppie, quando inizia e conduttore

Temptation Island Vip 2019: i nomi ufficiali coppie che parteciperanno, quando comincia, conduttore e cosa sapere sul programma.

Siamo pronti per la nuova edizione di Temptation Island Vip. In queste ore i fan del programma si stanno ponendo moltissime domande come: quando è la data d’inizio. Quali sono le coppie che parteciperanno al programma. Chi ci sarà alla conduzione… e noi siamo qui per rispondere ad ogni vostra domanda.

Coppie Temptation Island VIP: chi ci sarà

Per quanto riguarda le coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip, ecco finalmente i nomi dei concorrenti ufficiali e delle coppie! Ci sono tante sorprese: le trovate cliccando qui

Conduttrice Temptation Island VIP: Alessia Marcuzzi al timone

Come prima cosa possiamo dirvi che Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice di Temptation Island Vip. La conduttrice ormai scafata di Mediaset che è esperta con avventure di questo genere grazie alla conduzione di L’Isola dei Famosi, raccoglierà l’eredità di Simona Ventura che era stata più che amata alla conduzione di Temptation Island Vip. Sarà quindi Alessia Marcuzzi a portare avanti le puntate, ad aggiornare le coppie VIP che parteciperanno al programma davanti ai falò. La Marcuzzi ha anche dichiarato di essere entusiasta di questa nuova avventura perché il nuovo viaggio nei sentimenti Temptation Island Vip servirà alle coppie per capire se si amano veramente perché proprio nelle separazioni si capisce la forza con cui si ama.

Data di inizio Temptation Island VIP

Per quanto riguarda poi la data di inizio di Temptation Island vip anche in questo caso sono moltissimi dubbi. Sicuramente la nuova edizione del programma partirà a settembre, si vociferano giorni attorno al 17 quindi un martedì, ma anche in questo caso non c’è nulla di certo. Chiaramente non appena avremo qualche informazione in più in merito Vi aggiorneremo!

