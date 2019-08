Come vedere X Factor 2019 in streaming e in TV non su Sky

X Factor 13 sta per andare in onda, come vederlo in streaming e senza avere Sky.

X Factor 13 è praticamente alle porte. Il reality canoro di Sky è pronto ad appassionare moltissimi spettatori che si dedicheranno ad ammirare i casting, gli home visite, i bootcamp e poi finalmente i Live di X Factor 2019. La data d’inizio ormai è fissata per il 12 settembre e i giudici sono Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel Romano e Sfera Ebbasta e alla conduzione come sempre torna il grandissimo Alessandro Cattelan. In molti però si stanno anche chiedendo come fare a vedere X-Factor se non si ha Sky.

Come vedere X Factor 13 non su Sky Tv

Prima di tutto bisogna capire che lo show sarà un’esclusiva proprio della di Sky che permetterà ai suoi clienti da giovedì 12 settembre su Sky Uno ogni giovedì di vedere le puntate. Le repliche invece andranno in onda su Tv8 ogni venerdì in prima serata fino ai live perché poi i live saranno riprodotti esclusivamente da Sky mentre la finale sarà trasmessa contemporaneamente sia su Sky Uno che su Tv8. La radio ufficiale sara RTL 102.5 e quindi eventualmente potete anche sentire X Factor via etere.

Come seguire X Factor 2019 in streaming

Per guardare invece in streaming X-Factor 2019 potete guardarlo tramite l’app di Sky che si chiama Sky Go sia in diretta che in replica, mentre lo streaming è disponibile anche sul sito di Tv8, mentre se non avete Sky e non avete voglia di abbonarvi a questo pacchetto completo potete seguire il reality tramite Now TV. Da qui infatti potrete acquistare anche solo il pacchetto intrattenimento per il tempo necessario di X-Factor e guardarvi tutte le puntate in diretta senza alcun tipo di problema o senza dover per forza accedere a siti piratati che sono illegali.

