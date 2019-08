Belen Rodriguez non si trattiene e ammette davanti a Stefano: “Sono triste”, vediamo insieme cosa è successo e perché la bella showgirl ha detto questo

Belen Rodriguez deve dire addio alle vacanze: ormai, sono finite. E’ finito il tempo del relax, del sole, del mare. Bisogna tornare ‘alla base’. Molto probabilmente, infatti, nella storia che ha pubblicato su Instagram sta per tornare a Milano. E’ in macchina con Stefano e con suo figlio Santiago e… beh, è triste! Lo scrive proprio lei stessa facendo il musetto dispiaciuto. In effetti, il rientro dalle vacanze può essere traumatico. Passare da giornate meravigliose di sole e relax con ‘gli uomini della sua vita’ alla vita lavorativa a Milano non sarà una passeggiata per Belen. Su Instagram leggiamo chiaramente: “Sono triste… ciao splendida isola”.

“Sono triste”. Sì, triste perché ormai son finite le vacanze. Al giorno 22 di agosto ha dovuto salutare quel benessere in cui si trovava per far rientro. E’ in macchina con Stefano De Martino e suo figlio Santiago, Belen, quando pubblica questa storia su Instagram:

Il distacco dall’isola meravigliosa di cui parla dev’essere stato molto doloroso per la splendida Belu. La showgirl argentina, infatti, già in un altro post ha scritto di essere agli ultimi giorni di vacanza e di non sentirsi proprio ‘felice’ per questo. Chissà, forse teme che questo ‘cambiamento’ possa allontanarla da quella serenità che ha raggiunto in questi giorni. Insomma, abbiamo visto tutti quanto stava bene con Stefano e Santi al suo fianco. Se c’è amore, tuttavia, non c’è nulla di cui temere. Si tornerà alla vita di tutti i giorni più innamorati ed affiatati di sempre. Forse, gli impegni lavorativi sono tanti per Belu, ma d’altronde è sempre riuscita a gestirli tutti con successo. Insomma, non vogliamo intendere che una modella come lei non possa essere triste, ma con due uomini come Stefano e Santi al suo fianco, Belen sicuramente ha tantissimi motivi per sorridere. Uomini che, comunque sua, anche a vacanza finita, rimarranno accanto a lei. Anche negli impegni e nella distrazione quotidiana dovuta al lavoro.