Pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez ha pubblicato alcune immagini delle sue escursioni in bicicletta: rischia, però, di farsi male, ecco cos’è accaduto.

Non l’avevamo mai vista così, Cecilia Rodriguez. Bisogna ammettere, infatti, che la bella argentina ha offerto una versione davvero ‘spericolata’ di sé. Cos’è accaduto? La sorella minore di Belen è, insieme al suo compagno Ignazio Moser, in vacanza. E, badate bene, non è assolutamente una solita vacanza in riva al mare. O su una calda spiaggia. Ebbene si. La coppia, infatti, ha deciso di trascorrere quest’estate diversamente dal solito. Certo, una tappa ad Ibiza, insieme a tutta la famiglia Rodriguez al completo, è stata d’obbligo. Eppure, pochissime ore fa, i due piccioncini hanno fatto sapere ai loro fan di trovarsi a Courmayer. Tra le montagne, insomma. Ed è proprio qui che Cecilia, in sella alla sua bicicletta, ha rischiato seriamente di farsi male. Ecco cos’è accaduto.

Cecilia Rodriguez in sella alla sua bicicletta: l’incidente è dietro l’angolo e rischia di farsi male

Un’estate davvero molto particolare per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La coppia, nata all’interno del Grande Fratello, ha voluto dedicare questi mesi in modo completamente inusuale. E così, tra viaggi ad Ibiza, serate in discoteca e quant’altro, i due piccioncini hanno trascorso un’estate davvero fantastica all’insegna del divertimento e, soprattutto, dell’avventura. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, la bella argentina ha condiviso un’Instagram stories abbastanza eloquente. È in sella alla sua bicicletta tra le montagne di Courmayer. E, per immortalare il momento della discesa, la piccola sorella di Belen perde leggermente il controllo del suo veicolo. Rischiando, così, di farsi seriamente del male. Fortunatamente, però, il pericolo è stato scampato alla grande. Grazie alla sua agilità, Cecilia è riuscita, in un batter baleno, a riprendere il controllo della bici. E pensare che il padre del suo fidanzato è uno dei più grandi ciclisti italiani. Cosa dirà dopo aver visto quest’immagine?

