Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi? Parla l’ex corteggiatrice, che decide di rivelare la verità attraverso Instagram.

La loro è una delle coppie più amate tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. Parliamo di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. È stato lui, dopo mesi di indecisione, a scegliere la simpaticissima romana come compagna di vita, preferendola alla ‘rivale’ Giulia Cavaglia. Spenti i riflettori, i due sembrano essere più uniti che mai. Il loro amore procede a gonfie vele, a tal punto che tra i fan si fa insistente la voce di una possibile gravidanza di Claudia. In tanti negli ultimi giorni hanno chiesto informazione all’ex corteggiatrice sulla ‘presunta’ dolce attesa. Claudia ha deciso di rispondere. Ecco cosa ha rivelato.

Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi?La risposta arriva proprio da lei

Bella, simpatica e spontanea. Claudia Dionigi ha conquistato Lorenzo, e non solo,grazie alla sua ironia e alla sua simpatia. Le sue battute hanno divertito milioni di telespettatori durante il suo percorso a Uomini e Donne, che da quel momento la seguono attivamente sui social. Ed è proprio attraverso il suo profilo social che Claudia ha voluto chiarire,con la sua solita ironia, una questione molto delicata. Attraverso le sue Instagram Stories, la Dionigi racconta che negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di una sua possibile gravidanza. Sia i suoi fan con numerose domande, sia i vari articoli sul web, hanno spinto Claudia ha chiarire pubblicamente. Ebbene, l’ex corteggiatrice smentisce l’arrivo di un bimbo per lei e Lorenzo. E lo fa in un modo del tutto originale. Claudia spiega che la ‘pancetta’ che a volte si vede in alcune foto o video è dovuta ad altro: “Mi piace mangiare, mi piace bere, e so’ pure stitica!, rivela la romana con il suo solito sorriso. Insomma, niente cicogna in arrivo per il momento per Claudia e il suo Lorenzo.