Craig Warwick ancora in ospedale: ecco quali sono le condizioni di salute dello scrittore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Due giorni fa ha fatto preoccupare i suoi fan con una foto scattata in ospedale. Parliamo di Craig Warwick, che nello scatto pubblicato su Instagram si è mostrato intento a ricevere una trasfusione. Lo scrittore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi non spiega il motivo per cui si trova in ospedale. Quello che chiede ai suoi followers è semplicemente di pregare per lui. In tanti si sono preoccupati per le condizioni di salute di Craig, mostrando grande solidarietà attraverso i social. E proprio poco fa l’ex naufrago ha aggiornato i suoi fan con un nuovo post di Instagram. Ecco come si è mostrato.

Craig Warwick ancora in ospedale: nuova foto su Instagram

Craig Warwick è stato ricoverato in ospedale due giorni fa. Nonostante le richieste dei fan, lo scrittore non ha esplicitato il suo problema di salute. Si è limitato a chiedere ai suoi seguaci di ‘pregare il suo Angelo’, affinchè tutto si risolva. E proprio per i fan che lo seguono con apprensione, Craig ha appena pubblicato una nuova foto sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un modo per aggiornarli sulle sue condizioni di salute. Ecco il post:

Un post attraverso il quale lo scrittore sensitivo ringrazia i suoi fan per i tanti messaggi di supporto ricevuti negli ultimi giorni. Dalla didascalia alla foto, Craig ci fa capire che sono già quattro giorni che si trova in ospedale. Sul suo problema di salute, però, ancora nessuna informazione. Solo una cartello sul suo letto con la scritta ‘digiuno’, ad indicare probabilmente l’impossibilità per lo scrittore di alimentarsi in modo normale. Ma per molti fan, la foto è un ‘segnale’ di ripresa per lo scrittore. Anche questo post, come il precedente, è stato inondato dai messaggi dei fan, che non smettono di far sentire la loro vicinanza all’ex concorrente dell’Isola. Non ci resta che unirci a loro, augurando a Craig una pronta guarigione.