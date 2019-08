Dopo il ‘caso Pamela Prati’, Eliana Michelazzo ha ritrovato la serenità ed è felicemente innamorata: ecco la conferma su Instagram.

È stata, per tantissimi mesi, al centro di un vero e proprio putiferio mediatico, Eliana Michelazzo. In seguito al caso Pamela Prati ma, soprattutto, in seguito alla sua amara confessione, l’ex agente della showgirl nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata al centro dell’attenzione di tutti. Non soltanto, ovviamente, per quello rivelato e dichiarato, ma anche per la clamorosa confessione sulla sua relazione con Simone Coppi. Ebbene. Nonostante siano passati pochi mesi da tutto questo, Eliana ha finalmente ritrovato la felicità. Anzi, molti di più. La giovane Michelazzo è di nuovo innamorata. A dare la lieta notizia è la diretta interessata. Ecco cos’è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Eliana Michelazzo innamorata: arriva la conferma sui social

L’estate di Eliana Michelazzo è stata davvero formidabile. Tra una sosta e l’altra, la giovane romana è completamente rinata. In effetti, dopo il caso Pamela Prati ed il conseguente putiferio mediatico, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva proprio bisogno di staccare la spina. Ma, soprattutto, ripartire da sé stessa. E, ammettiamolo, ci è riuscita alla grande. Erano diverse settimane, infatti, che si vociferava che l’ex agente di Pamela Prati avesse ritrovato il sorriso accanto ad un uomo. Più volte, infatti, la romana era stato avvistato in compagnia di un bel ed aitante ragazzo. Adesso, però, la conferma arriva dalla diretta interessata. Pochissime ore fa, infatti, Eliana ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui annuncia di essersi nuovamente fidanzata.

“Non servono parole, basta poco per sentirsi sereni”, questo scrive la giovane Michelazzo a corredo di una tenera foto insieme al suo nuovo compagno. Sembra proprio, quindi, che l’ex corteggiatrice sia di nuovo innamorata. Insomma, dopo la tempesta esce sempre il sole. E questo sembra proprio il caso di dirlo, no cara Eliana? Auguri!

Per ulteriori news su Eliana Michelazzo –> clicca qui