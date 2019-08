Temptation Island VIP, Damiano Er Faina va contro Vladimir Luxuria: il botta e risposta sui social tra i due ha attirato l’attenzione di tutti.

Damiano Er Faina continua ad essere al centro della bufera per aver accettato di partecipare alla seconda edizione di Temptation Island VIP insieme alla sua fidanzata, Sharon Macri. Molti personaggi famosi del web e del mondo televisivo, come Taylor Mega e Tina Cipollari, si sono scagliati contro di lui usando anche parole poco carine. Alla lista questa mattina si è aggiunta Vladimir Luxuria che con un tweet ha detto la sua: ecco cosa è successo.

Temptation Island VIP, Damiano Er Faina contro tutti: botta e risposta con Vladimir Luxuria

Continua la polemica riguardo la partecipazione dell’influencer a Temptation Island VIP insieme alla sua fidanzata Sharon. Diversi volti noti della televisione italiana lo hanno preso di mira e quest’oggi si è aggiunta alla lista Vladimir Luxuria che tramite il suo profilo Twitter l’ha accusato di essere incoerente: “Da ora in poi si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali: la stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare”. Questo il tweet:

Tale Er Faina, professione hater sui social, è premiato diventando concorrente di #temptationislandvip da ora in poi per fare carriera si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali. La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) August 21, 2019

Il romano non è rimasto in silenzio di fronte tali parole ed ha risposto con una IG story. “Volevo ricordare a tutti che sono in atto le consultazioni del Presidente della Repubblica. Non abbiamo un governo. Tra due giorni inizia la Serie A. Io sono contento che parlate di me, ma forse ci sta un po’ di meglio da fare, credo“: sono queste le parole dell’influencer contro Vladimir.