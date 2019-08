Francesca Cipriani incanta tutti con quest’ultima foto su Instagram: la sua maglia bianca diventa trasparente con l’acqua, sotto è nuda.

Sa sempre come catturare l’attenzione Francesca Cipriani. Ebbene si, è proprio così. L’esplosiva ‘Pupa’ ed, in seguito, naufraga de L’Isola dei Famosi, non perde mai occasione di poter conquistare, stupire, ammaliare i suoi sostenitori. E se, pochissimo tempo fa, ha condiviso su Instagram una foto in cui si mostra completamente nuda al mare, pochissime ore fa, la bella abruzzese ha pubblicato uno scatto davvero irresistibile. È sempre al mare, ovviamente. Con queste temperature così alte, in effetti, non si può fare a meno. Eppure, ciò che cattura l’attenzione di tutti sarà stato, senza alcun dubbio, un particolare davvero pazzesco. La maglia che, infatti, indossa la sensuale Francesca è trasparente. Ma non solo.

Francesca Cipriani in acqua: maglia bianca e trasparente, sotto è nuda

È uno dei personaggi pubblici più amati ed apprezzati della televisione italiana. Non soltanto per la sua smisurata bellezza, ma anche per la sua simpatia ed ilarità. Nota per aver partecipato a diversi e famosi reality show, Francesca Cipriani è anche molto presente in alcuni talk televisivi. Da Barbara D’Urso, ad esempio. Sarà proprio il suo spirito libertino e la risposta sempre pronta che le permettono di avere un successo davvero smisurato. E, badate bene, il suo clamore si estende anche sui canali social. È proprio su Instagram, infatti, che, pochissime ore fa, ha condiviso uno scatto davvero incredibile. Diamo un’occhiata insieme:

Maglia bianca e trasparente: ecco, sono questi gli elementi ‘vincenti’ di questa incredibile foto pubblicata da Francesca Cipriani. Ma non solo. Perché da come si può vedere chiaramente dallo scatto in questione che, come sempre, vi abbiamo riproposto anche in alto, sotto la maglia la bella e sensuale abruzzese è completamente nuda. Inevitabile, quindi, la reazione da parte dei suoi sostenitori. In pochissimo tempo, infatti, lo scatto ha conquistato più di 35 mila ‘likes’ ed un numero sconsiderato di commenti. Che, tra l’altro, dicono la medesima cosa: “Sei divina” o ancora “Sei Bellissima”. Insomma, un vero e proprio successo, no?

Per ulteriori news su Francesca Cipriani –> clicca qui