Elisa Isoardi preoccupa i fan: fitte fortissime, si accascia a terra

Elisa Isoardi soffre di dolori violenti al ventre e una volta a salvarla è stato il suo cane Zenit.

Elisa Isoardi è un personaggio amato e odiato della tv italiana. Non ci sono tante vie di mezzo. Dopo che la donna ha sostituito Antonella Clerici alla Prova del Cuoco, il pubblico si è un po’ spaccato sul suo conto, ma resta comunque molto amata e soprattutto seguita. Ecco perché, quando ha portato il suo cane in televisione il pubblico di fan si è chiesto il perché di questo gesto.



Elisa Isoardi e i dolori alla pancia: il cane Zenit le salva la vita

Zenit, così si chiama il cane di Elisa Isoardi sarà ospite fisso alla Prova del Cuoco e l’annuncio è arrivato qualche tempo dopo la presentazione ufficiale del cucciolo. Ma come mai questa decisione? Perché portare un cane in trasmissione? Mentre la conduttrice si sta rilassando e si sta godendo le ferie, sa già che a settembre inizierà un momento piuttosto impegnativo a livello lavorativo per lei e quindi ha pensato di aver bisogno di un po’ di aiuto. E chi meglio di Zenit il suo cucciolo per aiutarla a superare ogni difficoltà? Già perchè come ha svelato a TV Sorrisi e Canzoni, Zenit le ha salvato la vita! Elisa Isoardi infatti ha raccontato che alcune volte è vittima di fitte violentissime al ventre, così forti da portarla a svenire. Una volta, come ha raccontato lei stessa, una di queste fitte è stata così forte che lei è svenuta, accasciandosi a terra in bagno. Zenit è subito accorso e l’ha risvegliata abbaiando e leccandole il volto. Si sa, i cani hanno una sensibilità e una cura nei confronti dei padroni che non tutti gli esseri umani hanno e quindi si capisce perché Zenit sia così importante per la Isoardi.

Ma quale sarà il ruolo di Zenit alla Prova del Cuoco? Da quest’anno pare che ci sarà un cane chef che spiegherà come preparare i pasti per gli amici a quattro zampe prestando particolare attenzione alle loro esigenze!

