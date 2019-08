Nuovo ed acceso botta e risposta tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi: ecco la dura replica della conduttrice romana alle accuse dell’americana.

Lorella Cuccarini ed Heather Parisi sono le protagoniste di un nuovo ed acceso botta e risposta. Pochissime settimane fa, infatti, vi avevamo parlato di un duro scontro che, seppure a distanza, aveva interessato le due donne dello spettacolo. La ballerina e cantante america, in occasione dell’ufficialità della nuova conduzione della Cuccarini a La Vita in Diretta, aveva espresso chiaramente la sua opinione al riguardo. “Le dichiarazioni sovraniste aiutano di questi tempi”, aveva dichiarato la Parisi su Twitter. Ebbene. Dopo questa frecciatina al vetriolo, la conduttrice romana ha preferito restare in silenzio. Non rispondendo, così, a tale provocazione. Con il passare del tempo e, soprattutto, dopo un’ennesima frecciatina ai suoi danni, la risposta è arrivata. Ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Lorella Cuccarini contro Heather Parisi: l’acceso botta e risposta

A scatenare nuovamente questo acceso botta e risposta con Lorella Cuccarini è stata Heather Parisi. L’americana, infatti, dopo aver appreso la chiusura anticipata di ‘Grand Tour’, il nuovo programma della sua collega romana, ha lanciato una chiara frecciatina su Twitter. Ebbene. Da quel momento sono passati alcuni giorni e, nonostante questo, la Cuccarini ha voluto rispondere per le rime. In una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, infatti, la conduttrice, attrice e ballerina romana non solo ha parlato dei suoi prossimi impegni lavorativi, ma ha avuto anche modo di poter rispondere direttamente alle frecciatine della sua ‘nemica’. In primis, la bella Cuccarini dichiara di aver dichiarato di essere sovranista perché consapevole di amare l’Italia, il suo paese, e di non essere affatto pentita di tale dichiarazioni. Ma non solo. Perché la bella romana, senza peli sulla lingua, afferma di non conoscere affatto il motivo per cui l’americana Parisi provi così tanto ostilità nei suoi confronti. “Bisogna chiederlo a lei”, conclude Lorella. Chissà, giungeranno mai dei chiarimenti? Staremo a vedere!

