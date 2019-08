Lorella Cuccarini, ecco la decisione che tutti aspettavano: ora è ufficiale, le parole dei vertici Rai non lasciano spazio ai dubbi.

Lorella Cuccarini è sulla bocca di tutti e in tanti ultimamente parlano del suo programma ‘Grand Tour’, uno show, che lei conduce insieme ad Angelo Mellone e Peppone, che permette al pubblico di esplorare da casa le bellezze della penisola italiana. Il programma, che ha caratterizzato il ritorno in tv della Cuccarini, sembra sia stato un flop, come testimoniano gli ascolti decisamente carenti e la concorrenza sempre vittoriosa. Non sono mancate infatti le frecciatine per la conduttrice da parte della sua storia rivale Heather Parisi. La Cuccarini ha avuto anche uno scambio di battute a distanza con Barbara D’urso, visto che a settembre sarà al timone de ‘La Vita in Diretta’, competitor di Pomeriggio Cinque, ma intanto la Rai ha preso un’improvvisa decisione: ecco di cosa si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Lorella Cuccarini, flop di Grand Tour: la Rai prende una decisione clamorosa

Lorella Cuccarini continua a intrattenere il pubblico con il suo programma del venerdì sera, Grand Tour. Lo show però non ha ottenuto i risultati sperati, tanto che sono giorni che girano voci su una possibile chiusura anticipata del programma, la cui ultima puntata era inizialmente prevista per il 30 agosto. Per questo motivo la Rai ha voluto fare chiarezza, rendendo ufficiale la propria decisione sul destino del programma. In una nota ufficiale arrivata dagli uffici di Via Mazzini, i vertici Rai hanno annunciato che non ci sarà alcuna chiusura anticipata di ‘Grand Tour’. O quasi. Un cambiamento infatti ci sarà, perché le ultime due puntate, anziché andare in onda in due venerdì differenti, verranno inserite in palinsesto nella stessa sera, in prima e seconda serata.

Il programma dunque terminerà il 23 agosto, anziché il 30, ma con la messa in onda di due puntate accorpate. Nessuna puntata dunque verrà tagliata, ma il programma chiuderà con una settimana di anticipo, per lasciare spazio, venerdì prossimo, ad un’altra programmazione.

Per rimanere aggiornato sui tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI