Dopo aver pubblicato una foto ripresa di spalle, un fan di Ludovica Valli nota un particolare davvero clamoroso: ecco di cosa parliamo.

È sempre molto attiva sui social, Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne, attualmente affermata web influencer, non perde mai occasione di poter interagire e condividere con i suoi sostenitori foto della sua vita privata e non. Ovviamente, è estate. E così, soprattutto in questo ultimo periodo, la giovane emiliana è solita pubblicare scatti della sua incredibile vacanza ad Ibiza. Poche ore fa, infatti, ne ha pubblicato una davvero molto suggestiva. È ripresa di spalle la sorella di Beatrice Valli mentre si accinge a camminare tra la mura di una stradina delle Isole Baleari. Eppure, c’è un dettaglio che non sfugge all’occhio attento dei suoi sostenitori. Ed in particolare di uno. Ecco cosa è emerso.

Ludovica Valli ripresa di spalle mentre cammina: un particolare balza agli occhi

Ibiza è sempre stata definita da Ludovica Valli come l’isola del suo cuore. Ci ha lavorato tantissimi anni qui. E non a caso, appena può l’ex tronista di Uomini e Donne ritorna a farci visita. Proprio in questo ultimo periodo, infatti, la giovane emiliana, insieme a tutta la sua famiglia, ha trascorso una formidabile vacanza. Lo testimoniano, tra l’altro, le numerose foto che l’influencer ha pubblicato su Instagram. Un ultimo di essi, come dicevamo poco fa, ha catturato sicuramente l’attenzione di tutti. Soprattutto, per un particolare dettaglio. Curiosi? Ecco la foto nel dettaglio:

Insomma, ad una prima impressione la foto sembrerebbe essere ‘tranquilla’. Ed, in effetti, lo è. Ludovica si lascia immortalare di spalle mentre cammina per le stradine delle Isole Baleari. Eppure, c’è un particolare che, una volta pubblicata la foto, balza agli occhi di un suo fan:

Ecco. È proprio questo che non è assolutamente passato inosservato: ‘l’auto-like’ dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ovviamente, non c’è nulla di male. E lo sottolinea anche Ludovica che, rispondendo a tale commento, specifica bene le cose.

