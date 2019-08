Marco Borriello, ecco svelato il nome della sua nuova fiamma: non è l’ex corteggiatrice Vittoria Deganello, ecco di chi si tratta.

Marco Borriello finisce spesso sotto la lente di ingrandimento del gossip per i suoi numerosi flirt. Del resto parliamo di un vero e proprio ‘sex symbol’, che ha fatto innamorare migliaia di ‘tifose’. Oggi che ha detto addio al calcio giocato, l’ex attaccante è un dirigente della squadra di calcio di Ibiza, l’ultima in cui ha militato, per cui passa molto tempo alle Baleari. In particolare quest’estate l’ex calciatore è stato nella sua meravigliosa villa con vista mozzafiato, facendo come sempre ‘chiacchierare’ il web sui suoi flirt, veri o presunti. Alcune voci lo volevano al fianco dell’ex corteggiatrice Vittoria Deganello, ex di Mattia Marciano. La verità però è un’altra, e a svelarla è stato il settimanale Chi: ecco con chi sta realmente Borriello.

Marco Borriello, ecco chi è la sua nuova fiamma: la rivelazione del settimanale Chi

Marco Borriello è un amante delle donne, e su questo non c’è dubbio. Da quando la sua storia con Belen si concluse in maniera improvvisa al tempo della partecipazione di lei all’Isola dei Famosi, il calciatore non si è mai più legato in maniera seria a una donna, ma ha collezionato numerosissimi flirt con donne bellissime del mondo della moda e della tv. Qualche giorno fa alcuni indizi sembravano portare a un suo flirt con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello. La verità, però, è un’altra e a svelarla è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Borriello sta con un’altra donna, per la quale sembra aver perso completamente la testa. Si tratta di Sofia Resing, modella brasiliana bellissima e dal fisico statuario. La ragazza, che ha nove anni in meno di Marco, è originaria di Porto Alegre e nella vita è anche un’imprenditrice, perché ha creato una sua linea di costumi. Una donna indipendente, dunque, oltre che bellissima, che sembra aver stregato il ‘playboy’ Borriello. Del resto, con una bellezza così è difficile rimanere indifferenti, giudicate voi stessi!

