Marica Pellegrinelli, prima uscita pubblica e foto con Charley Vezza dopo la rottura con Eros Ramazzotti. Ecco dove sono stati immortalati.

Quella che poteva essere solo una voce di gossip, sembra essere sempre di più realtà. Parliamo del flirt tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Pare che ci sia stato proprio lo zampino di quest’ultimo dietro la rottura tra la modella e il cantante Eros Ramazzotti. La loro storia si è interrotta circa un mese fa, con grande stupore dei fan della coppia. I due però sembrano aver mantenuto un ottimo rapporto per il bene dei loro bambini. Ma nel cuore dell bella Marica ora sembra esserci spazio solo per Charley. Col quale è stata beccata a Ibiza in un noto locale. Diamo un’occhiata alla foto apparsa sul web.

Potrebbe interessarti anche:

Marica Pellegrinelli a Ibiza con Charley Vezza: la foto appare sul web

Prima uscita pubblica per l’ex ‘lady Ramazzotti’ Marica Pellegrinelli e quello che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma. La modella si è mostrata in compagnia di Charley (alla sua destra) e altri amici, tra cui Chiara Biasi, Gilda Ambrosio e Fiammetta Cicogna. La foto è stata scattata nel noto locale di Ibiza DC10 e pubblicata da Chicca Senia sul suo profilo Instagram. Eccola per voi:

Una foto di gruppo, quella apparsa sui social, in cui però spicca la neo coppia. Che sarebbe stata immortalata anche in spiaggia insieme. Nessuna foto particolarmente ‘eclatante’, ma la vacanza insieme conferma le voci di una relazione tra Marica e il giovane appassionato di design. Che a quanto pare ha letteralmente rubato il cuore dell’ex moglie di Eros Ramazzotti. Quest’ultimo però non si è schierato contro la modella. Al contrario, il cantante l’ha addirittura difesa dalle numerose critiche ricevute sui social dopo la notizia della rottura. E voi che idea vi siete fatti su questa nuova coppia?