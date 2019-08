Pochissime ore fa, la bella e famosa Matilde Brandi ha fatto sapere ai suoi fan di essere in ospedale: le sue parole fanno preoccupare i suoi sostenitori.

Il successo di Matilde Brandi è sempre stato sconsiderato. Non solo, infatti, la sua carriera è costellata di successi, ma è possibile dedurlo anche dal numero di followers che la bella e talentuosa showgirl ha sui social. Ed, in particolare, su Instagram. È proprio qui, infatti, che, poco tempo fa, la romana è stata letteralmente inondata da numerosi messaggi di affetto da parte dei suoi sostenitori. Cos’è accaduto? Pochissime ore fa, la bella romana ha pubblicato un messaggio su Instagram che, in un batter baleno, ha fatto preoccupare i suoi più accaniti, affezionati ed attenti sostenitori. Matilde è in ospedale. Ecco, è proprio questa la foto che ha catturato l’attenzione di tutti. Ma ecco cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Matilde Brandi in ospedale: ecco cos’è accaduto

È molto attiva sui social, Matilde Brandi. Nonostante, infatti, i suoi impegni lavorativi e familiari, la bella e famosa showgirl non perde mai occasione di poter interagire, seppur virtualmente, con i suoi sostenitori. Ne sono davvero tantissimi, infatti. E così, quotidianamente, Matilde condivide con loro scatti o video che, in un batter baleno, catturano l’attenzione. Ecco. È proprio uno di questi ultimi scatti che non è assolutamente passato inosservato. Soprattutto perché la bella romana si immortala in ospedale. Ecco lo scatto in questione:

Ovviamente, non sappiamo cosa sia accaduto nello specifico a Matilde. Non è stato specificato, infatti. Eppure, sembra che tutto sia andato nei migliori dei modi. Lo si evince chiaramente dal plauso che la giovane showgirl ha fatto all’equipe medico dell’ospedale in questione. Inutile dirvi, ovviamente, la reazione da parte dei suoi sostenitori. In un batter baleno, infatti, i più accaniti ed affezionati le hanno dimostrato il loro affetto:

In bocca al lupo!

Per ulteriori news su Matilde Brandi –> clicca qui