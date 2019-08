Melissa Satta ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui stuzzica la fantasia dei fan: sposta leggermente le mutandine, spunta un ‘dettaglio’ che tutti notano.

Melissa Satta è una donna bellissima, forse una delle più amate dal pubblico maschile. Bellezza mozzafiato e fisico da urlo, il suo profilo Instagram conta quasi 4 milioni di followers. Quest’estate è stata molto speciale per lei, perché è tornata insieme al marito Kevin Prince Boateng dopo alcuni mesi di separazione. Per la gioia del loro piccolo Maddox Prince e dei milioni di fan, i due ora sono di nuovo felici e innamorati. Un’estate in famiglia, dunque, per l’ex velina, che ha anche deliziato i suoi followers con foto irresistibili in bikini. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram la vede in spiaggia: Melissa stuzzica la fantasia dei fan perché sposta gli slip del costume e mostra un ‘dettaglio’ particolare.

Melissa Satta stuzzica la fantasia dei fan: sposta le mutandine e mostra un ‘dettaglio’…

Melissa Satta è solita condividere su Instagram la sua quotidianeità, dagli allenamenti in palestra, ai momenti di gioco con il figlio Maddox, fino ai baci con il marito. Non mancano sul suo profilo, però, anche numerosi suoi scatti ‘hot’, che fanno letteralmente impazzire i fan. Uno di questi è sicuramente l’ultima foto che la Satta ha pubblicato. L’ex velina si trova in spiaggia, stesa su un fianco, e indossa una maglia molto corta con lo slip del costume sotto. La cosa che ha stuzzicato particolarmente la fantasia dei fan, però, è che Melissa sposta con la mano le mutandine, lasciando intravedere un dettaglio di ‘troppo’.

La foto è molto sensuale, e come si vede, c’è un ‘dettaglio’ che Melissa lascia intravedere ai fan. Si tratta di un piccola stellina che l’ex velina si è fatta tatuare sul basso ventre, quasi nell’inguine. Guardando con attenzione lo scatto, si può notare che le stelline sono due, una per lato. Chissà cosa rappresentano questi due piccoli disegni, fatti tra l’altro in un posto quasi ‘proibito’. Quello che possiamo però affermare è che la foto ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti di fan innamorati della sensualità di Melissa.

