Michelle Hunziker si mostra in costume: fisico mozzafiato, la foto al mare fa impazzire i fan di Instagram.

Bella, simpatica, con un sorriso contagioso. Parliamo di lei, Michelle Hunziker, una delle poche vip che riesce a mettere d’accordo tutti. Sì, perché l’ex moglie di Eros Ramazzotti è davvero una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Lo dimostrano i suoi profili social, sui quali Michelle è seguitissima dai suoi fan. In particolare, è su Instagram che la Hunziker si tiene a stretto contatto col suo pubblico. E se negli ultimi giorni la showgirl svizzera si trova nella sua amata montagna, durante quest’estate non si è certo fatta mancare il mare. Uno scatto in particolare ha incantato tutti: il fisico mozzafiato di Michelle non passa inosservato. Diamo un’occhiata.

Michelle Hunziker al mare in Sardegna: la foto manda in tilt Instagram

Michelle Hunziker è uno dei personaggi della nostra tv più amati in assoluto. Lo possiamo capire anche attraverso i social. Nello specifico Instagram, il social preferito dai vip. Con ben 4 milioni di followers, Michelle è molto attiva sul suo account, dove ama postare foto e video della sua vita, sia lavorativa che privata. Una foto in particolare ha incantato i fan di Michelle. Merito del suo fisico mozzafiato, che la Hunziker mette in mostra con un costume che le calza a pennello. Una foto attraverso cui la conduttrice promuove l’Italia, paragonando la Sardegna alle Maldive:

Michelle appare davvero in forma: è davvero bellissima nella foto scattata in una spiaggia della Sardegna.. Il costumino in jeans mette in risalto il suo fisico scultoreo. La foto ha fatto impazzire tutti e ha ricevuto in poco tempo migliaia di like e commenti. E non solo da parte degli uomini! La bellezza di Michelle infatti colpisce gli uomini, ma è molto apprezzata anche dalle donne. Che amano la semplicità e la naturalezza della conduttrice, doti rare nel mondo della tv. Che dire, complimenti alla bellissima Michelle!