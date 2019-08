Adesso è ufficiale: Paola Di Benedetto e Federico Rossi ci riprovano, ecco dove sono stati beccati nuovamente insieme i due ragazzi.

Sono trascorsi alcuni messi dall’addio tra Federico Rossi, cantante del suo Benji e Fede, e Paola Di Benedetto. Eppure, sembra che tra i due sia quasi ufficiale il ritorno di fiamma. Non è assolutamente la prima volta, tra l’altro, che ve ne parliamo. In diverse e numerose occasioni, infatti, vi abbiamo riportato alcune segnalazioni del web secondo cui la giovane coppia ci stava riprovando. Adesso, stando ad un video pubblicato dal sito web VicolodelleNews, sembra che i due ci stiano riprovando sul serio. In effetti, la notizia della loro rottura è stato un fulmine al ciel sereno. Sembrava, infatti, che tra i due ragazzi andasse tutto alla grande. Invece, non è stato affatto così. Ma vediamo cosa è emerso.

Potrebbe interessarti anche:

Paola e Fede ci riprovano: ecco la segnalazione social

I veri motivi della rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si conoscono affatto. La notizia è stata improvvisa, ammettiamolo. E, proprio per questo, c’è chi crede che, dietro al loro ‘addio’, ci sia un terzo incomodo. Stando a quanto si apprende dal web, il cantante abbia tradito l’ex madre natura di Ciao Darwin. Sarà vero? Beh, questo non lo sappiamo. Perché, al momento, non c’è stata alcuna conferma o smentita di tale insinuazione. Nonostante questo, però, sembra che i due ci stiano riprovando. Pochissime ore fa, infatti, il sito web VicolodelleNews ha riportato un video in cui si intravedono chiaramente i due giovani. Ma non è finita qui. Perché i due giovani sarebbero stati immortalati in atteggiamenti poco equivocabili. Niente di scandaloso, ovviamente. Ma sembra che si siano lasciati andare a delle effusioni in pubblico. Ritorno di fiamma in corso, quindi? Eppure, c’è chi dice che Paola abbia iniziato una frequentazione con Andrea Damante. Dov’è, quindi, la verità? Ma, soprattutto, Fede sarà riuscito, dopo diversi tentativi, a riconquistare della sua bella? Stay tuned!

Per ulteriori news su Paola e Federico –> clicca qui