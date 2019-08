Avete mai visto la casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Si trova a Roma, nello stesso quartiere in cui abitano anche Fiorello e Amadeus

Si tratta di una dimora molto lussuosa, con tanti oggetti di design ed elettrodomestici all’ultimo grido. Un’abitazione molto comoda, con tante camere da letto per contenere i vari componenti della famiglia. Ricordiamo, infatti, che Paolo e Sonia hanno ben cinque figli. Per cui, c’è bisogno di tanti letti e soprattutto di molta comodità. Stando alle notizie riportate sul web, la casa di Paolo Bonolis è lussuosa e contiene tante particolarità che fanno brillare gli occhi a chiunque. Sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli ci sono diverse foto, con le quali possiamo ammirare tantissimi dettagli della loro casa. Andiamo a scoprire insieme come si compone la splendida dimora della famiglia Bonolis.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la casa lussuosa a Roma

La casa si trova sul Lungo Tevere Flaminio: si tratta, come detto, di una casa molto lussuosa con tanti oggetti particolari al suo interno. Sonia Bruganelli l’ha arredata con tantissimi oggetti di design e soprattutto, mai visti prima. Sì, perché anche il tavolo, in casa Bonolis, è personalizzato:

Come vediamo in questo post pubblicato proprio da lei, il piano su cui poggia la lastra di vetro di questo tavolo è formato da una struttura che rappresenta le iniziali si Sonia: S B. Candele, dispensatori di profumo e sullo sfondo un bellissimo parquet. Ma non è tutto. In particolare, Sonia, tiene molto agli oggetti che arredano gli ambienti e ultimamente ha postato anche un’altra foto che ne ritrae uno:

Nel post tagga ‘Be different Italy’, un’azienda che tratta prodotti di qualità e di design, tutti in stile ultra moderno. Un po’ come tutta la casa di Sonia e Paolo, del resto. Ecco, per esempio, qui c’è un a composizione della parola ‘Love’ in polistirolo, in uno splendido colore dorato, che tra l’altro si abbina benissimo ai mobili ed ai pavimenti in legno.

Non mancano le comodità in casa Bonolis. Quelle non possono mancare in una casa così moderna. Gli elettrodomestici, infatti, sono quelli di ultima generazione. Come questa macchinetta del caffè che vediamo in un post di Sonia:

Cialde, tazzine, tutto l’occorrente per non farsi mai mancare una colazione degna di questo nome. E non passa inosservato quello snack al cioccolato e nocciole che vediamo in foto: altro dettaglio che ci lascia intendere che Sonia si lascia andare anche a peccati di gola, di tanto in tanto.

Ma adesso passiamo al bagno. Molto bello anche quello, con tanti particolari raffinati ed eleganti, come il tappetino per la doccia che vediamo in questa foto:

Sembra quasi un quadro d’arte moderna. Il box doccia è abbastanza ampio, fatto di una base in pietra (probabilmente marmo) e la cabina in vetro o cristallo. Tutto molto elegante.