Raffaella Mennoia è tornata a parlare degli scontri che ha avuto con alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, in particolare Mario Serpa e Teresa Cilia: duro sfogo su Instagram.

Raffaella Mennoia ha vissuto un periodo non facile ultimamente. Attaccata duramente da alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, ha visto vacillare la sua credibilità agli occhi di una grossa fetta di pubblico. Tutto è cominciato con uno sfogo di Mario Serpa, a cui sono seguite le parole di Teresa Cilia, che aveva promesso grandi rivelazioni contro la Mennoia, senza però andare fino in fondo e limitandosi a dare solo qualche accenno dei motivi per cui tra lei e l’autrice non corre buon sangue. Di sicuro questa vicenda ha diviso il pubblico, e anche molti altri ex protagonisti del programma hanno detto la loro. Dopo un periodo di silenzio, Raffaella Mennoia è tornata a parlare: ecco cosa ha detto sulla vicenda.

Potrebbe interessarti anche:

Raffaella Mennoia rompe il silenzio, il suo sfogo: ‘Sto per tornare, la verità…’

Raffaella Mennoia ha rotto il silenzio dopo un periodo in cui è stata lontano dai social per dedicarsi alle sue vacanze. L’autrice di Uomini e Donne ha voluto condividere con i fan una sua riflessione su quanto accaduto nelle ultime settimane. Parole amare, quelle della MEnnoia, che ha raccontato di aver ricevuto insulti gravissimi, quasi come se avesse compiuto una strage. Questa vicenda, racconta, l’ha portata a riflettere su quanto siano rischiosi i social. ‘Ho letto cose terribili sul mio conto, che però dicono tanto su chi le ha scritte, non certo sulla mia persona’. Non è mancato un ringraziamento a chi l’ha sostenuta con messaggi e parole di affetto.

E’ amareggiata la Mennoia, e non lo nasconde, ma poi cambia discorso e annuncia il suo imminente ritorno in Italia per le riprese di Temptation island Vip. Poi, chiude le sue storie con un pensiero forte, che vuole mettere un punto a questa vicenda e dimostrare la sua trasparenza: ‘La verità è l’unica cosa che rende liberi’, scrive.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI