Grande Fratello VIP, Sara Affi Fella si candida come concorrente: “Voglio riscattarmi”

Sara Affi Fella chiede di partecipare al Grande Fratello VIP e vuole chiedere scusa a Maria De Filippi.

Sara Affi Fella è uno di qui nomi che gli appassionati di Uomini e Donne difficilmente dimenticheranno. La ragazza infatti è stata prima una concorrente di Temptation Island, poi tronista del dating show di Maria De Filippi e, proprio in quel contesto, ha scatenato una bufera. Ora però Sara cerca di rientrare nelle grazie di Maria De Filippi e fa una particolare richiesta: entrare nella case del Grande Fratello VIP per riscattarsi.

GF Vip 2020: Sara Affi Fella vuole partecipare

Sara Affi Fella aveva partecipato come tronista a Uomini e Donne pur essendo ancora fidanzata con l’ex compagno. La bufala era venuta fuori e da quel momento la sua credibilità e la sua popolarità era stata affossata brutalmente. Ora però la ragazza cerca di riscattarsi e chiede di rientrare in tv come concorrente del Grande Fratello VIP. In una intervista rilasciata a NuovoTv, Sara spiega di aver capito gli errori di voler chiedere scusa a Maria De Filippi, ma soprattutto vorrebbe partecipare al programma tv per riscattarsi. Sara spiega che ancora non ha avuto modo di incontrare la De Filippi, ma che vorrebbe chiedere scusa sia a lei che ai telespettatori che continuano a fare commenti negativi sul suo conto. La ragazza vorrebbe far capire di non essere una pronta a tutto per avere successo e dopo gli errori a Uomini e Donne ha pagato le conseguenze. Così arriva la candidatura spontanea al Grande Fratello VIP per poter dimostrare a tutti coloro che si sono fatti un’idea sbagliata su di lei che non è così crudele come molti pensano. Vedremo se Mediaset accetterà la candidatura e soprattutto vedremo come la prenderanno i followers visto che, comunque, la Affi Fella per farsi perdonare ha chiesto di tornare in televisione, che a molti sembra già un modo per tornare sulla cresta dell’onda con followers e partenership lavorative nuove. Ci sbagliamo?