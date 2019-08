Dopo Taylor Mega, anche Tina Cipollari si scaglia contro Damiano Er Faina: ecco cosa ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne su Instagram.

Damiano Er Faina continua ad essere al centro dell’attenzione di tutti. Dopo le incredibili rivelazioni di Taylor Mega nei confronti del comico e youtuber romano, pochissime ore fa anche Tina Cipollari si è scagliato contro di lui. Perché, cos’è accaduto? Sappiamo tutti che è stata ufficializzata la partecipazione del giovane Coccia, insieme alla sua fidanzata Sharon Macri, alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Ed è proprio per questo motivo che, ormai da giorni, non si fa altro che parlare di lui. Non soltanto, come dicevamo, si è scagliata contro di lui l’influencer di Udine, ma anche l’amata ed apprezzata opinionista di Uomini e Donne. Ecco nel minimo dettaglio cos’è accaduto sui social.

Tina Cipollari contro Er Faina: l’attacco social

Come dicevamo quindi, in questi ultimi giorni Damiano Coccia, soprannominato Er Faina, è spesso al centro dell’attenzione. Subito dopo l’ufficializzazione della sua partecipazione a Temptation Island Vip insieme alla sua compagna, diversi personaggi dello spettacolo, si sono scagliati apertamente contro di lui. Soprattutto per quanto è emerso in questi ultimi giorni. Impossibile, infatti, non citare il clamoroso attacco che, pochissimi giorni fa, il romano ha rivolto nei confronti di Barbara D’Urso. Che, ovviamente, ha suscitato diverse reazioni. Non solo, come dicevamo poco fa, Taylor Mega ci è andata davvero giù pesante. Definendolo, così, misogino. Ma anche Tina Cipollari ha voluto esprimere la sua opinione su di lui. Dedicandogli, così, un’Instagram stories.

Insomma, da come si può vedere, l’attacco di Tina Cipollari contro Damiano è davvero pesante. In fondo, la conosciamo: l’opinionista di Uomini e Donne non è assolutamente la classica ‘senza peli sulla lingua’. Chissà, magari Damiano, sull’isola delle tentazioni, riuscirà a riscattarsi? Lo scopriremo!

