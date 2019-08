Adesso è praticamente ufficiale: Wanda Nara sarà presente nella la prossima edizione di Tiki Taka, ecco le immagini pubblicate poco fa su Instagram.

Finalmente ci siamo! Sabato 19 Agosto inizierà la nuova stagione calcistica 2019-2020. Un inizio atteso da milioni di tifosi. Che, dopo ben 3 mesi di assenza, possono iniziare a tifare per le rispettive squadre del cuore. Ovviamente, con l’esordio del nuovo campionato inizieranno anche i diversi programmi sportivi. Tra i tanti anche Tiki Taka. Ebbene si. Il programma di Pierluigi Pardo è pronto ad allietare milioni di telespettatori e tifosi. A tal proposito, Wanda Nara sarà ancora la co-conduttrice? L’anno scorso, come sappiamo, la moglie di Mauro Icardi ha fatto il suo debutto in queste nuove vesti, ma per quest’anno come andrà a finire? Ecco cosa è emerso pochissime ore fa dal profilo ufficiale della bella argentina.

Wanda Nara a Tiki Taka: adesso è ufficiale

Dopo l’addio di Melissa Satta, colonna portante di Tiki Taka e braccio destro di Pierluigi Pardo, Wanda Nara è stata scelta come sua sostituta. Per un anno intero, infatti, la moglie di Mauro Icardi è stata la co-conduttrice del programma. Mostrando così apertamente non soltanto la sua smisurata bellezza con degli outfit adatti alla situazione, ma non tirandosi affatto indietro a dei commenti e pareri esperti e ‘spietati’. Ebbene. La nuova stagione calcistica è pronta per iniziare e con esso anche il programma di Canale 5, ma Wanda ci sarà? Beh, a pochi giorni dal debutto sappiamo la verità: l’argentina sarà, anche per quest’anno, presente nello studio televisivo. A dare la lieta notizia ci pensa la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, ha pubblicato delle Instagram stories abbastanza eloquenti.

Da come si può vedere quindi, Wanda è negli studi di Tiki Taka. Pronta, perciò, a questa nuova ed spumeggiante edizione dello show. Voi siete pronti? Manca davvero pochissimo.

