Chi è Alessia Enriquez, l’interprete francesce del calciatore Franck Ribery? Ecco cosa occorre sapere sulla giovane donna che ha conquistato tutti.

Siamo in attesa della nuova stagione calcistica 2019-2020. E con l’avvicinarsi della prima partita di campionato, si sta concludendo di conseguenza anche il calciomercato. Tantissimi sono i veri e proprio colpi. Uno tra tanti è, senza alcun dubbio, l’approdo di Franck Ribery alla Fiorentina. Ebbene si. Il noto e vincente giocatore del Bayern Monaco è pronto ad indossare una nuova maglia. E, soprattutto, a giocare in Italia. Ieri, infatti, c’è stata la sua presentazione ufficiale. Presentazione che, ovviamente, non è passata inosservata anche per la presenza di Alessia Enriquez, l’interprete francese. Con la sua bellezza, infatti, la giovane ragazza ha conquistato l’attenzione di tutti, ma chi è esattamente? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Alessia Enriquez, chi è l’interprete di Ribery: cosa occorre sapere

Proprio ieri, come dicevamo precedentemente, è stato presentato Franck Ribery alla Fiorentina. Il calciatore francese, dopo ben 12 stagioni al Bayern Monaco, ha deciso di calarsi in una nuova esperienza. Tuttavia, nel giorno del suo approdo in maglia viola, a catturare l’attenzione di tutti è stato ben altro. Parliamo, infatti, di Alessia Enriquez, l’interprete francese del calciatore. Con la sua bellezza, viso pulito ed occhi chiari, la giovane ragazza ha, letteralmente, ammaliato tutti. Persino i tifosi viola ne sono rimasti incantati, Ebbene, chi è esattamente Alessia? Beh, purtroppo si conosce davvero poco della giovane ragazza. Sul suo profilo Instagram, nonostante ci siano tantissime foto, non c’è alcuna traccia delle sue origini. O, perlomeno, della sua età. Tuttavia, però, sembra essere davvero una celebrità sul famoso social. Lo testimoniano, non a caso, lo sconsiderato numero di followers. Nella vita, da quanto si deduce, Alessia è una traduttrice. E non è assolutamente la prima volta che si trova accanto a dei calciatori. Tra le sue foto, spuntano immagini accanto a Mario Balotelli, Kevin Strootman, Carlo Ancelotti e tanti altri ancora. Insomma, un vero e proprio portento. Ma non è finita qui. Cari maschietti, sembra che Alessia sia felicemente fidanzata. Lo testimonia proprio questa foto:

Da buon sportiva, la giovane ragazza ha una passione: l’Inter. In questa foto, infatti, l’interprete indossa una bellissimo cappello neroazzurro.

