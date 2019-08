Pochissime ore fa, è spuntata sul web una foto di Elettra Lamborghini in compagnia di Andrea Damante: cosa bolle in pentola?

È stata un’estate davvero esplosiva per Andrea Damante ed Elettra Lamborghini. Entrambi, infatti, sono reduci da un successo davvero spietato. Con i loro rispettivi singoli musicale Think About e Tocame, i due cantanti stanno cavalcando l’onda del successo. Il deejay veronese, infatti, è reduce da una tournée davvero incredibili. Lo testimoniano, non a caso, le continua Instagram stories che l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato in questo periodo. Anche Elettra, però, non è da meno. Dopo la sua collaborazione con Pitbull, la regina del twerking è un vero e proprio fiume in pieno. Tuttavia, in queste ultime ore, si sta diffondendo un vero e proprio enigma. Cosa ci fanno Elettra ed Andrea insieme?

Andrea Damante ed Elettra Lamborghini insieme: cosa accade?

Sarà davvero comprensibile lo stupore di tutti i sostenitori di Andrea Damante. Pochissime ore fa, infatti, il deejay veronese ha pubblicato uno scatto con Elettra Lamborghini. Sono entrambi a Lignano Sabbiadoro. E ‘accoccolati’ uno accanto all’altro su un divano grigio, per ricordarsi per sempre di questo momento, le due star della musica decidono di lasciarsi fotografare insieme. Come dicevamo, lo stupore è stato davvero smisurato. C’è chi, infatti, nel commentare lo scatto in questione, ha sperato che ci fosse in atto una collaborazione musicale tra loro due. Tra l’altro, non sarebbe affatto la prima volta. I loro due tormentoni estivi, non a caso, sono proprio delle collaborazioni con star internazionale della musica. Ovviamente, per il momento, non c’è alcuna dichiarazione al riguardo dei diretti interessati. Né Elettra e né Andrea, infatti, hanno svelato il motivo della loro foto insieme. Sarà, quindi, un semplice ricongiungimento tra amici? O, ben presto, sorprenderanno tutti i loro fan? Beh, non ci resta che aspettare.

