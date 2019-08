Beatrice Valli senza reggiseno al mare: il topless ‘hot’ dell’ex protagonista di Uomini e Donne fa impazzire Instagram.

È una delle corteggiatrici più amate mai apparse nello studio di Uomini e Donne. La sua bellezza ha conquistato tutti, in primis Marco Fantini, il tronista che l’ha scelta per non lasciarla più. Parliamo di Beatrice Valli, che con ben 2,1 milioni di followers è diventata una vera e propria icona di bellezza su Instagram. E non è difficile capire il perché: Beatrice è un mix di eleganza e sensualità. Soprattutto la seconda nelle sue ultime foto postate sul suo profilo. La Valli è a Ibiza, in topless. La mano cerca di coprire le sue forme ma il risultato è decisamente hot! Diamo un’occhiata.

Beatrice Valli senza reggiseno al mare: la mano non copre tutto, fan in delirio

Se odiate le alte temperature non provate ad andare sul profilo di Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha letteralmente infiammato Instagram con i suoi ultimi scatti da Es Vedrà, meravigliosa località a Ibiza. Ma ad attirare l’attenzione dei fan non è stata certo la isla bonita. Beatrice si mostra in una posa decisamente sexy, seduta di lato su uno scoglio. A rendere gli scatti ‘bollenti’ la mancanza del reggiseno. Beatrice infatti indossa soltanto il costume di sotto, preferendo un topless. Con la mano cerca di coprirsi le forme, ma il risultate è comunque hot. Ecco il post:

L’ex corteggiatrice fa impazzire tutti con le sue ultime foto. Ma i fan sono quasi tutti d’accordo: Beatrice è sexy ma non volgare. Che dire, Marco Fantini è decisamente un uomo fortunato!