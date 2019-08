Belen Rodriguez incinta? Si inquadra la pancia, poi quel gesto…

Belen Rodriguez incinta? Nel video si inquadra la pancia, cosa significa quel gesto? Scopriamolo insieme

Belen Rodriguez si riprende mentre è stesa su una sdraio, intenta a leggere qualcosa che ha tra le mani. Si inquadra il viso, tagga Me Fui, la marca di costumi che ha lanciato con sua sorella Cecilia. E poi, quel gesto… si tocca la pancia, con dei piccolissimi colpetti con la mano. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di una ipotetica gravidanza di Belen. Suo marito Stefano ha anche confermato che ci stanno lavorando. Per cui, anche un’inquadratura del genere potrebbe essere un indizio. Non trovate?

Belen Rodriguez inquadra la pancia

Se cerchiamo conferme della gravidanza in questa storia Instagram, beh, no, non è questo il posto e il momento giusto. Tuttavia, il fatto che inquadri la pancia potrebbe essere un indizio. Poi, come detto, Belen dà anche qualche colpetto. Cosa stava pensando? A qualche grammo che ha messo su durante queste vacanze estive? O a tutto quello che abbiamo potuto immaginare noi con quella inquadratura, dopo tutte le ipotesi sulla gravidanza?

Guardando queste immagini, possiamo dire che Belen sia in splendida forma. Non c’è che dire. Anche il costume, bisogna ammettere, è molto carino. Intanto, però, l’attenzione ricade comunque su quella pancia inquadrata. E non solo: sì, perché la bella showgirl ha lasciato intravedere anche dei fogli che stava leggendo. Di cosa si tratta? In genere, quelli lì sono fogli di copioni che le showgirl come lei devono imparare a memoria. Forse, stava leggendo quello che è il format di un nuovo programma televisivo da condurre a breve? Chissà. Sempre molto enigmatica e mai banale: Belen ci lascia con tanti piccoli interrogativi. Secondo voi qual è la verità? Provate a commentare il nostro post così da confrontarci.

