Clamorosa novità in arrivo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: l’annuncio di Carlo Freccero è davvero inaspettato, ecco di cosa parliamo.

Ammettiamolo: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in uno dei loro periodi più floridi. Non soltanto dal punto di vista ‘di coppia’, sia chiaro. Ma anche dal punto di vista lavorativo, ovviamente. Com’è noto a tutti, prima di iniziare la sua nuova avventura con Tu si que Vales, proprio domani l’argentina, insieme al suo consorte, sarà impegnata alla conduzione del La Notte della Taranta. ‘Testata’ la bravura e la duttilità del ballerino napoletano in Rai, il direttore di Rete ha deciso, per l’evento, di puntare anche sulla bella argentina. E, senza alcun dubbio, il successo sarà davvero scontato. Ma non solo. Perché, a quanto pare, per la coppia sembra che ci sia in arrivo una clamorosa novità. Ad annunciarlo è lo stesso Carlo Freccero. Ecco di cosa parliamo.

Belen e Stefano, novità in arrivo: l’annuncio di Carlo Freccero

Ad annunciare la clamorosa novità per Stefano De Martino e Belen Rodriguez ci pensa Carlo Freccero, il direttore di rete della Rai. In una recente intervista per TvBlogo, il neo direttore ha parlato ampiamente della coppia più amata in Italia. Ribadendo, tra l’altro, quanto abbia voluto fortemente il ballerino napoletano nella sua azienda. Ma non è finita qui. Perché, parlando di Belen, l’ambizioso Freccero ha svelato uno dei suoi prossimi progetti nel ‘cassetto’. Stando a quanto riportato dall’intervista, infatti, il direttore avrebbe intenzione di ideare una sit-com incentrata proprio su Belen e Stefano. Un po’ come hanno pensato di fare recentemente Ilary Blasi e Francesco Totti, insomma. Tuttavia, nonostante l’idea di Freccero sia precisa, studiata e ben delineata, il direttore ammette di non averne parlato ancora con loro. Chissà, magari domani sera, in seguito a La Notte della Taranta, verrà messo in atto il progetto? Lo scopriremo.

