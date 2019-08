Chiara Ferragni e Fedez si baciano appassionatamente in barca a Ibiza: la foto è ‘hot’, ma arriva una proposta molto ‘particolare’.

Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia d’oro. Per il loro amore, sì, ma soprattutto per i loro guadagni record e per la vita extra lusso che conducono. Entrambi al top nei loro rispettivi ambiti di lavoro, sono riusciti a costruire un impero, in particolare Chiara che, parita da un piccolo blog, è diventata oggi la prima influencer in Italia e tra le prime nel mondo, oltre che un’imprenditrice di successo. I due sono innamorati pazzi e nell’ultima foto pubblicata su Instagram si baciano con passione, ma tra i commenti è arrivata una proposta molto ‘particolare’.

Chiara Ferragni, dicevamo, è una vera e propria miniera d’oro. In qualsiasi progetto si cimenti ottiene grande successo e ha un’enorme influenza sul pubblico. Il suo profilo Instagram conta oltre 17 milioni di followers , sempre pronti ad acquistare i suoi prodotti e a seguire i suoi consigli, sull’abbigliamento e non solo. Tutti la prendono come esempio, dunque. Ecco perché l’ultima sua foto ha scatenato alcuni commenti con richieste molto ‘particolari’, una soprattutto ha catturato l’attenzione di tutti.

Chiara ha pubblicato una foto in cui bacia con passione Fedez mentre sono in barca a Ibiza. ‘Ultimo tramonto sull’isola’, recita la didascalia dello scatto, che ha collezionato centinaia di migliaia di like e numerosissimi commenti. Molti però non si sono soffermati solo sulla foto in sé, ma hanno chiesto a Chiara di esprimersi in merito al distastro ambientale che sta devastando l’Amazzonia. Una donna, in particolare, ha chiesto a Chiara di sfruttare la sua influenza a livello mondiale per promuovere iniziative ecologiche per il Pianeta. ‘Ti basterebbero cinque minuti e un paio di storie per indirizzare la gente a usare delle accortezze come spazzolini in bambù o sacchetti per la frutta in rete. Non posso pensare che i nostri figli non avranno un futuro’. Un’iniziativa davvero meritevole, chissà se Chiara leggerà il commento e deciderà di accettare la particolare proposta.

