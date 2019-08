Pochissime ore, Chiara Nasti ha pubblicato una foto su Instagram in cui faceva sapere ai suoi followers che era in ospedale: ecco cosa le è successo.

Ha fatto davvero preoccupare tutti i suoi fan, Chiara Nasti. Lo abbiamo detto più volte, la bella e giovane influncer è davvero molto attiva sui social. La napoletana, infatti, non perde mai occasione di poter interagire ed aggiornare i suoi fan sulla sua vita, su tutto ciò che fa parte del suo mondo e, soprattutto, su tutto ciò che le accade. Ecco. A tal proposito, come dicevamo pocanzi, pochissime ore fa, la bella Nasti ha davvero fatto preoccupare i suoi sostenitori. Proprio stamattina, infatti, la giovane influencer si è mostrata in ospedale. Cosa le sarà accaduto? Ecco quanto dichiara la napoletana su Instagram.

Chiara Nasti in ospedale: ecco cosa le è accaduto

Proprio questa mattina, Chiara Nasti ha fatto sapere ai suoi sostenitori, tramite un’Instagram Stories, di essere in ospedale.

Dopo aver pubblicato questa foto, la giovane influencer è completamente sparita dai social. Lasciando, così, preoccupare i suoi fan. Cosa sarà accaduto? Perché Chiara era in ospedale con flebo attaccate al suo braccio? Ecco che la risposta giunge dalla diretta interessata. Pochissimi istanti fa, infatti, la bella napoletana ha voluto rassicurare tutti. E, soprattutto, raccontare nel minimo dettaglio cosa le è accaduto e perché ha dovuto recarsi in ospedale. La ragazza, quindi, ha raccontato di aver avuto, per diversi giorni, dolori davvero molto forti allo stomaco. Che, nonostante l’uso di antidolorifici, non si sono affatto placati. La situazione, però, ieri sera è completamente peggiorata. Tanto che, da come si deduce dalla foto di questa mattina, è stata inevitabile la corsa al Pronto Soccorso. Fortunatamente, conclude il racconto, Chiara adesso sta decisamente meglio. “Dopo la flebo, sto alla grande”, dichiara la giovane Nasti. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

