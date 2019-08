L’elenco degli attori più pagati al mondo nel 2018-2019: classifica

La classifica degli attori più pagati al mondo nel 2018-2019 secondo Forbes: il podio dominato da tre uomini.

Lo stipendio ottenuto dalle star del cinema è sempre uno di quegli argomenti che incuriosisce il pubblico a casa. I telespettatori che vedono sullo schermo i loro attori preferiti interpretare ruoli sempre diversi, spesso si chiedono: quanto verrà pagato per quel film? Quanto riceverà per interpretare quel ruolo? Nello specifico non si sa quasi mai la risposta reale, ma come sempre la rivista di economia Forbes ha stilato una classifica degli attori più pagati al mondo in un anno e, per il 2018, il podio è preso da un attore inaspettato.

Chi è l’attore più pagato al mondo?

La rivista americana Forbes, come sempre, stila una classifica che riguarda gli attori più pagati del mondo nell’anno appena concluso. Lo fa anche con gli uomini più potenti della Terra, gli uomini e le donne più influenti… e così facendo risponde a quella morbosa curiosità che riguarda i comuni cittadini. Forbes ha ottenuto come sempre questi dati da Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e Imdb e intervistando esperti del settore e per il 2018 la rivista Forbes ha scoperto che l’attore più pagato al mondo è Dwayne Johnson, altrimenti noto come The Rock.

Chi è The Rock, Dwyane Johnson

The Rock, dall’1 giugno 2018 all’1 giugno 2019 ha guadagnato circa 89,4 milioni di dollari. Niente male per uno stipendio di un solo anno non vi pare? L’attore è oggi sugli schermi con il film Fast & Furius: Hobbs & Shaw insieme all’attore Jason Statam, ma la carriera di The Rock ha origini ben più lontane e ha esordito nel cinema 19 anni fa, nel 2000, nel film Longshot. Oggi ha all’attivo oltre 30 film come attore ed è anche un ormai noto produttore cinematografico.

Gli attori più pagati al mondo: il resto del podio

La classifica di Forbes sugli attori più pagati dell’anno prosegue poi con un secondo posto che va a Chris Hemsworth, bellissimo, australiano, classe 1983 e consacrato al successo grazie al film Avengers: Endgame. Qui Chris riveste i panni di Thor. Al terzo posto, medaglia di bronzo, troviamo un altro attore del mondo degli Avengers, Robert Downey Jr che ha incassato 66milioni di dollari interpretando Tony Stark sempre in Avengers End Game nei panni di Iron Man.

Per ulteriori news su tutti i personaggi del mondo dello spettacolo –> clicca qui