Elisabetta Canalis a cena con le amiche, scoppia una ‘polemica’ per una foto: “Non pensi alle altre”. Ecco cosa è successo.

Tra le donne del mondo dello spettacolo, lei è una delle più apprezzate in assoluto. E non solo per la sua bellezza. Elisabetta Canalis è semplice, naturale, una di noi. Nonostante sia da anni una vera e propria icona di bellezza, l’ex velina non ha mai perso la spontaneità. E le stories che ha pubblicato qualche ora fa su Instagram ne sono la prova. La bellissima sarda è a cena con alcune amiche, tra cui la top model Bianca Balti. Una serate di spensieratezza e risate, ma all’improvviso scoppia una ‘polemica‘. Il motivo? Le foto che Elisabetta pubblicherebbe ‘senza pensare alle amiche’. Scopriamo di più sul simpatico siparietto mostrato sui social.

Elisabetta Canalis e la scelta della foto con le amiche: “Nessuna si piace!”

Elisabetta Canalis è a cena con le amiche. Ma, a quel tavolo, sembra esserci seduta una di noi. Si perché l’ex velina dimostra ancora una volta la sua semplicità, pubblicando su Instagram alcuni video molto particolari. Durante una cena con le amiche, nasce una ‘divertente’ polemica a tavola. Colpa di Elisabetta, che a detta delle sue compagne è solita pubblicare foto in cui lei è venuta bene, senza pensare alle amiche. Un siparietto davvero divertente, in cui tutte si punzecchiano e si divertono ad ‘accusarsi’. “Voi siete bellissime, è impossibile farvi venire male ragazze!”, si difende Elisabetta. Il ‘momento critico’ arriva quando è l’ora di scegliere la foto della serata da pubblicare. “Nessuna si piace, ma Vale vuole pubblicarla lo stesso”, dichiara Elisabetta ridendo. E sulla ‘polemica’ per il suo sorriso in foto, la Canalis risponde: “Ma che devo mettere la bocca a c*** di gallina? Lo faccio già tutti i giorni su Instagram!”. Una serata davvero divertente, insomma. Che si è conclusa così:

Ebbene sì! Alla fine Elisabetta ha deciso di postare la foto, con tanto di didascalia che ironizza sulla scelta. Che dire, loro non si piacciono, ma a noi sembrano tutte esageratamente belle!