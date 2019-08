Eva Grimaldi si scatena sulle note di Flashdance: il video postato da Barbara D’Urso mentre sono in vacanza fa impazzire i fan.

Eva Grimaldi si sta godendo le vacanze insieme a sua moglie Imma Battaglia, Barbara D’Urso e Filippo Nardi. L’attrice ha sposato a maggio dopo 8 anni di relazione la sua amata: a Roma la celebrazione è stata davvero unica e commovente. “L’amore vincerà sempre su tutto” affermò e le due donne sono la piena conferma. Oggi si godono un po’ di relax con gli amici: in barca la D’Urso ha ripreso Eva mentre si scatena con un balletto. Ecco di che si tratta.

Si stanno divertendo eccome Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Barbara D’Urso e Filippo Nardi in vacanza insieme: tra risate, cibo e balletti riescono a rubare un sorriso a chi li segue. Poco fa nelle IG story della conduttrice di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Non è la D’Urso, è spuntata un’attrice scatenata sulle note di Flashdance. Eva Grimaldi ha dimostrato di sapersi muovere proprio bene! Questo uno screen della clip:

L’esplosiva attrice che è comparsa le prime volte in tv col programma Drive In, tramite Instagram si è mostrata spesso in pose particolarmente hot: sarà l’amore che la rende ancor più bella, ma appare sempre più raggiante ed in splendida forma. Un viso indiscutibile accompagnato da un corpo sensuale e sempre al top. Riesce sempre a conquistare l’affetto e la stima di tutti.