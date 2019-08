Temptation Island, un’ex tentatrice delle recente edizione del programma di Canale 5 ha vissuto un vero dramma appena terminate le registrazioni dello show.

La recente edizione di Temptation Island è stata davvero incredibile. Non soltanto per tutte le coppie in gioco, ma anche per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno rivestito il ruolo di tentatori e tentatrici. Erano tutti giovanissimi e, soprattutto, bellissimi. Tuttavia, ben pochi sanno che un’ex tentatrice è stata protagonista di un vero e proprio dramma. Cos’è accaduto? E, soprattutto, di chi parliamo? Procediamo con ordine. La protagonista indiscussa è Sonia Onelli. Ebbene si. La giovane romana che ha messo a dura prova l’amore tra Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone è stata vittima di un episodio davvero sconcertante. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Temptation Island, il dramma di un’ex tentatrice: episodio sconcertante

Quello accaduto a Sonia Onelli, ex tentatrice di Temptation Island 2019, è davvero incredibile. Terminate, infatti, le riprese del programma, la giovane e bella romana è stata protagonista di un vero e proprio dramma. Dal 6 Luglio scorso, infatti, Sonia vive un incubo. È proprio in questo giorno che, durante una cena con alcuni amici, l’ex tentatrice incontra un ragazzo, figlio del titolare di un famoso ristorante della Capitale. Tra i due sembra esserci feeling. Tanto che, inizialmente, la ragazza accetto l’invito del ventiseienne ad uscire. Ben presto, però, le cose precipitano. Sonia si rende conto di non provare alcun interesse per lui, rifiutandolo. Ecco. Sarebbe proprio in questo momento che il ragazzo, non accettando il rifiuto, ha iniziato a tormentare la giovane con messaggi e chiamate continue. Ma non solo. Insomma, il classico episodio di stalking. La situazione degenera, stando a quanto si apprende dal sito Isa e Chia, il 26 luglio scorso. Quando il ragazzo si precipita sotto casa di Sonia, bussando insistentemente il citofono della sua abitazione. Inevitabile, quindi, l’intervento delle forze dell’ordine.

