Fedez ritorna dalle vacanze e dà, tramite Instagram, un annuncio riguardo i suoi progetti futuri. Tutti i suoi fan sono impazziti: ecco le sue parole.

Dopo la montagna ed un break in Sicilia, Fedez e Chiara Ferragni sono volati in una delle mete più amate dai vip. Ad Ibiza e Formentera i Ferragnez hanno trascorso il resto delle loro vacanze: tantissimi gli scatti pubblicati da entrambi. Tra scatti al tramonto, baci e risate hanno lasciato i loro fan incollati ad Instagram: uno dei protagonisti indiscussi delle loro foto è il figlio Leo, meraviglioso bimbo biondo con gli occhi azzurri. Le vacanze sono terminate, fa sapere il rapper, e la coppia si prepara per nuovi progetti lavorativi. Ecco cosa ha fatto sapere Fedez.

Leggi anche:

Fedez ritorna dalle vacanze: nuovi progetti per il futuro, l’annuncio fa impazzire i fan

Quando si torna dalle vacanze il primo pensiero è la stagione che verrà: c’è chi torna al suo classico lavoro e chi fa progetti nuovi ed interessanti. Fedez pare abbia qualche grande idea in mente ed ha deciso di annunciarlo ai suoi fan con una IG story.

“È stata una bella vacanza. Si torna a casa con tante nuove idee e progetti, sarà un anno imprevedibile. Non vedo l’ora” scrive il rapper e come sfondo un meraviglioso panorama delle Baleari.